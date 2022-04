Zmarzliku prva dirka sezone v spidveju, Žagar do polfinala

Poljak Bartosz Zmarzlik, svetovni prvak iz sezon 2019 in 2020, je zmagovalec prve dirke nove sezone svetovnega prvenstva. V hrvaškem Goričanu je z vabilom prirediteljev nastopil tudi najboljši slovenski dirkač Matej Žagar in se prebil do polfinala ter bil na koncu šesti.

Čeprav v tej sezoni po dolgih letih Mateja Žagarja ne bo več v družbi stalnih voznikov serije Grand Prix, pa je na uvodu dobil priložnost kot povabljeni dirkač in jo tudi dobro izkoristil. Žagar je v predtekmovanju dobil svojo četrto vožnjo, ko je premagal Avstralca Jasona Doyla in Maxa Frickeja. V preostalih pa je dobil dve drugi mesti in dve tretji, kar je bilo dovolj, da je kot šesti zanesljivo prišel do polfinala.

V tem se je srečal s poznejšim zmagovalcem Zmarzlikom in Dancem Mikkelom Michelsenom ter bil na koncu tretji in ostal brez velikega finala, njegova končna uvrstitev je bila šesto mesto. V zadnjo dirko večera sta se iz drugega polfinala uvrstila Danec Leon Madsen in Poljak Maciej Janowski. V velikem finalu se je tako obetal poljsko-danski obračun, bolj zadovoljni pa so bili na koncu Poljaki. Slavil je Zmarzlik pred Janowskim, tretje mesto si je privozil Michelsen.

Žagar je tako za šesto mesto dobil 11 točk v SP, a jih bo letos težko še kaj več. Nekdanji serijski državni prvak je bil v letih 2006 in 2007 ter potem še od 2013 do 2021 že stalni voznik tega tekmovanja. A v lanski sezoni je bil na koncu le 13., kar je pomenilo, da si ni zagotovil neposredne uvrstitve med elito za letos. Ni pa nastopil niti v kvalifikacijah, v katerih so bila na voljo še tri mesta, pa tudi posebnega vabila krovne zveze ni dobil, tako da ga ni med 15 dirkači, ki bodo vozili vso sezono.