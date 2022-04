Začetek brez Rusov, Žagar bo nastopil s posebnim povabilom

Žagar je bil dolga leta član elitne karavane, v lanski sezoni pa je bil na koncu 13. s 45 točkami, kar je pomenilo, da si ni zagotovil neposredne uvrstitve med elito tudi za sezono 2022. Ker lani ni nastopil niti v kvalifikacijah, v katerih so bila na voljo še tri mesta, pa tudi posebnega vabila krovne zveze ni dobil, je bilo videti, da ga v tej sezoni ne bo v najmočnejši speedwayski konkurenci na svetu.

A je vendarle dobil še eno priložnost. Prireditelji uvodne dirke sezone v hrvaškem Donjem Kraljevcu oziroma Goričanu so mu namreč podelili posebno vabilo (na vsaki dirki ima organizator pravico podeliti vabilo dirkaču po lastni izbiri). Na to prizorišče ima sicer serijski slovenski prvak do lanske sezone lepe spomine, saj si je prav v Goričanu v letih 2019 in 2020 na dirkah challenge oziroma odločilni kvalifikacijski preizkušnji privozil mesto za naslednjo sezono SP.

Žagar je sicer v seriji SGP redno vozil v letih 2006 in 2007 ter potem še od 2013 do 2021; v tem času je dosegel tudi pet zmag, zadnjo leta 2017, skupno je bil najvišje na petem mestu v SP leta 2014, v letih 2017, 2013 in 2006 pa je bil sedmi, doslej pa je zbral tudi 991 točk za SP.

V Donjem Kraljevcu pa bo na svojo priložnost čakal še en slovenski dirkač, saj bo Nick Škorja prva rezerva.

Prvi in tretji lanske sezone s prepovedjo

V karavani za sezono 2022 sicer ne bo branilca naslova iz lanske sezone. Takrat je slavil Artjom Laguta, toda zaradi vojaškega napada Rusije na Ukrajino je krovna zveza Fim je že marca odločila, da športniki iz te države ne morejo nastopati na tekmovanjih pod njenim okriljem. Brez nastopov je tako ostal tudi tretji iz lanske sezone Emil Sajfutdinov.

Namesto njiju sta dodatni vabili dobila Avstralec Jack Holder in Britanec Dan Bewley. Odločitev o suspenzu obeh ruskih dirkačev sicer ni dokončna, v vodstvu tekmovanja so opozorili, da jo lahko glede na potek vojne v Ukrajini med sezono tudi še spremenijo.

Zmagovalec Artjom Laguta zaradi ruske invazije na Ukrajino ne bo začel sezone. Foto: Guliverimage

A vsaj za uvodno postajo Rusov na seznamu dirkačev ni. Poleg voznika z vabilom Žagarja bodo tako v Goričanu vozili stalni dirkači: Poljaki, lanski podprvak Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Pawel Przedpelski in Patryk Dudek, Šved Fredrik Lindgren, Britanci Robert Lambert, Tai Woffinden in Dan Bewley, Danci Leon Madsen, Anders Thomsen in Mikkel Michelsen, Avstralci Max Fricke, Jason Doyle in Jack Holder ter Slovak Martin Vaculik.

Lanska sezone se je sicer končala z zmagoslavjem Lagute, ki se je vse do zadnjega trdo boril z branilcem naslova Zmarzlikom. Poljak je bil pred tem prvak v sezonah 2019 in 2020, lani so mu za trojček naslovov na koncu zmanjkale le tri točke.

Končalo se bo v Avstraliji

Na koledarju SP je tako po začetni dirki na Hrvaškem še deset dirk, pri čemer zadnja predvidena v Avstraliji še nima določenega prizorišča. Rusiji so odvzeli dirko svetovnega prvenstva, ki bi jo moral gostiti Toljati 9. julija.

Sezona se bo nadaljevala v Varšavi 14. maja, sledi tradicionalna postaja v Pragi 28. maja, nemški Teterow bo dirkače gostil 4. junija, poljski Gorzow pa 25. junija. Po prisilnem daljšem premoru zaradi suspenza Toljatija bo naslednja dirka v Cardiffu 13. avgusta, do konca sezone pa bodo sledile še dirke v Vroclavu (27. avgust), danskem Vojensu (10. septmber), švedski Malilli (17. september) in poljskem Torunu (1. oktober). Avstralska dirka je predvidena za 5. november.