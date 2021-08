Ivačič slavil v Krškem

Matic Ivačič, član Speedway Teama Lendava, je zmagovalec tretje dirke sezone za točke odprtega prvenstva Slovenije, Slovaške in Madžarske, ki so jo v organizaciji AMD Krško v soboto pripravili na stadionu Matije Gubca.

V skupnem seštevku državnega prvenstva Slovenije ima Ivačič, branilec naslova državnega prvaka, ki je lani vozil za klub iz Krškega, zgolj dve točki prednosti pred Nickom Škorjo (AMD Krško), enako kot tudi tretji Denis Štojs, prav tako član Krškega, pred Anžetom Grmekom (AMTK Ljubljana), kar pomeni, da je pred zadnjo dirko, ki bo v Nagyhalaszu na Madžarskem, še vse odprto.

Voznike je med treningom sicer nekoliko oviral dež, kar se je poznalo tudi v prvih vožnjah, saj je bila steza kar pošteno drseča. A k sreči to ni terjalo hudih padcev in vse se je izteklo brez poškodb. Ivačič je bil vseskozi zelo prepričljiv. Že v prvi vožnji je premagal Škorjo, kar je nakazovalo dober večer aktualnega branilca naslova. V vožnji z Grmekom je član AMTK Ljubljana sicer bolje startal, a ga je Ivačič v zadnjem krogu prehitel.

Škorja tokrat na progi, na kateri letos veliko trenira, saj je član domače zasedbe, ni uspel najti načina, kako sklatiti Ivačiča z vrha. Še en član posavskega društva Štojs je v vseh vožnjah na dirki dobro startal, izkušnje in poznavanje proge pa sta mu prinesla preboj v finale.

Grmek se je v rednem delu izkazal s številnimi prehitevanji in je s tem navduševal, v dodatni vožnji za uvrstitev v finale pa se mu ni izšlo po željah in je v cilj pripeljal na tretjem mestu. Prijetno je presenetil Chlupač. Čeh je v finalu po boljšem startu nekaj časa celo vodil, a ni zdržal, saj je Ivačič unovčil zelo dobro poznavanje proge, na kateri se je vrsto let kalil, ter dobro nastavljen in zelo hiter motor.

V Krškem ni vozil slovenski speedwayist Matej Žagar, ki je tekmoval na dirki svetovnega prvenstva v Toljatiju, kjer je pristal na 12. mestu.