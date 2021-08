Žagar dobro začel, nato končal kot 12.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski speedwayist Matej Žagar je na dirki svetovnega prvenstva v Toljatiju pristal na 12. mestu. Zmagal je Rus Artjom Laguta pred Poljakom Bartoszem Zmarzlikom in Dancem Andersom Thomsenom.

Slovenski predstavnik je dobro začel in bil v svoji prvi vožnji drugi, tudi svoj drugi nastop je končal na drugem mestu, v tretjem pa je končal na repu skupine, a ostal v igri za svoj prvi polfinale sezone. Toda v svojih zadnjih dveh vožnjah predtekmovanja je spet pristal na repu in znova ostal brez boja za najvišja mesta. Končal je kot 12.

Matej Žagar ima v sezoni še 13. mesto iz Malille, 14. in 10. mesto iz Lublina, 13. in 15. iz Vroclava ter 11. in 12. iz Prage.

V finalu je Laguta ugnal štirikratnega zmagovalca sezone Zmarzlika, a v skupnem seštevku ostal na drugem mestu. Najboljša dirkača sezone loči le še točka. Žagar je ostal 14.

Deveta dirka od skupno enajstih bo 11. septembra v Vojensu na Danskem.