Laguta svetovni prvak v speedwayu za sezono 2021

V poljskem Torunu se je razpletla sezona 2021. Odločilni korak do naslova je Laguta naredil v petek, ko je izkoristil eno redkih napak Zmarzlika. Pred dvojčkom dirk na Poljskem je bila namreč razlika med njima le ena točka, toda domači adut je v petek ostal brez finala in razlika se je po zmagi Rusa povečala na devet.

Poljak je tako danes moral staviti na svojo izjemno predstavo in obenem upati, da Laguta ne bo imel najboljšega dne. Zmarzlik bi lahko do naslova prišel le, če bi sam zmagal, Laguta pa bi bil v polfinalu v svoji skupini tretji in na koncu sedmi ali osmi.

A to so bili računi brez Lagute. Ta je sicer med predtekmovalnimi vožnjami pokazal, da nima povsem jeklenih živcev, in domači navijači so ob vsaki izgubljeni točki navdušeno slavili.

Toda do polfinala je Laguta kljub temu prišel zanesljivo s šestim mestom. Zmarzlik je bil drugi po rednem delu, a v polfinalu sta se pomerila med seboj. Zmagal je Laguta, s tem pa že pred zadnjim dejanjem sezone postavil piko na i.

Na ta način si je privozil prvo lovoriko v posamični speedwayski konkurenci, obenem pa je to sploh prva skupna zmaga ruskega dirkača v SP v speedwayu.

V drugem polfinalu je bil prvi domačin Maciej Janowski pred Rusom Emilom Sajfutdinovom, tako da je bil veliki finale povsem rusko-poljski.

V zadnji vožnji sezone 2021 je nato domače navijače razveselil Zmarzlik, ki je slavil pred Sajfutdinovom in Janowskim, Laguta pa se zaradi četrtega mesta ni preveč vznemirjal, saj je že pred tem dobil glavno nagrado sezone.

Pred tem sta imela velika tekmeca dvoboj že v rednem delu dirke, v deveti vožnji je bil Zmarzlik drugi, Laguta pa četrti.

Žagar v naslednjo sezono le s posebnim povabilom

Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenski dirkač Matej Žagar je tako kot v petek tudi danes dobil le dve točki točki za 15. mesto. Danes je bil trikrat tretji v predtekmovanju, v svoji prvi, četrti in peti vožnji.

Že precej pred finalnima dirkama je bilo jasno, da nima možnosti za rešilno šesto mesto v seštevku sezone. V SP v speedwayu si je letos le prvih šest privozilo neposredno uvrstitev v elito tudi v sezoni 2022. Žagar pa ni nastopil niti v kvalifikacijah za naslednjo sezono, tako da je njegovo edino upanje, da bo nadaljeval nastope med najboljšimi, če bi po koncu sezone dobil posebno vabilo vodstva tekmovanja.

Žagar tako v tej sezoni ni prišel do polfinala oziroma med osem najboljših na posamezni dirki, skupno pa jo je končal na 13. mestu s 45 točkami.

Na koncu letošnje sezone ima tako Laguta 192 točk, Zmarzlik 189, tretji v SP pa je Sajfutdinov s 159. Šesterico z neposrednimi vstopnicami za SP 2022 pa dopolnjujejo še Šved Fredrik Lindgren, Janowski in Britanec Tai Woffinden.

Izidi: 1. Bartosz Zmarzlik (Pol) 20, 2. Emil Sajfutdinov (Rus) 18, 3. Maciej Janowski (Pol) 16, 4. Artjom Laguta (Rus) 14, 5. Leon Madsen (Dan) 12, 6. Robert Lambert (VBr) 11, 7. Tai Woffinden (VBr) 10, 8. Jason Doyle (Avs) 9 ... 15. Matej Žagar (Slo) 2;



SP skupno, končni vrstni red (11): 1. Artjom Laguta (Rus) 192, 2. Bartosz Zmarzlik (Pol) 189, 3. Emil Sajfutdinov (Rus) 159, 4. Fredrik Lindgren (Šve) 129, 5. Maciej Janowski (Pol) 129, 6. Tai Woffinden (VBr) 121, 7. Leon Madsen (Dan) 108, 8. Max Fricke (Avs) 94 ... 13. Matej Žagar (Slo) 45

