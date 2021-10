Laguta zelo blizu naslovu svetovnega prvaka, Žagar tokrat v ozadju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žagar je imel pred zadnjim koncem tedna na najvišji ravni v sezoni slabo izhodišče. Po prejšnjih devetih dirkah je bil na 14. mestu z 41 točkami, kar je pomenilo, da šesto mesto ni bilo več dosegljivo. Tam je bil pred Torunom eden od domačih adutov Maciej Janowski s 95 točkami.

Meja šestega mesta je pomembna, ker si v SP v speedwayu letos le prvih šest v seštevku sezone privozi neposredno uvrstitev v elito tudi v sezoni 2022. Žagar letos ni nastopil niti v kvalifikacijah za naslednjo sezono, tako da je njegovo edino upanje, da bo nadaljeval nastope med najboljšimi, če bi po koncu sezone dobil posebno vabilo vodstva tekmovanja.

Razplet današnje dirke je bil zanj podoben kot celotna sezona. Iztržil je le dve točki za drugo mesto v svoji prvi vožnji, v vsej ostalih pa je končal z ničlami, eno je končal tudi predčasno z okvaro motorja. Z današnjima točkama je tako v seštevku še vedno v ozadju. Žagar v tej sezoni še ni prišel do polfinala oziroma med osem najboljših na posamezni dirki.

Nadvse zanimiv pa je v SP v spedwayu boj za naslov prvaka. V njem sta že dolgo le dva dirkača, Rus Artjom Laguta in branilec naslova Poljak Bartosz Zmarzlik. Med njima je bilo pred današnjo dirko le točka razlike (158-157).

Po današnji deseti dirki sezone je že jasno, da bo odločitev o naslovu padla v soboto zvečer. A danes je domači adut nepričakovano ostal brez finala in ruski tekmec mu je pred zadnjim dejanjem sezone pobegnil na velikih devet točk.

Zmarzlik je namreč v prvem polfinalu končal šele kot tretji, pred njim sta bila Britanec Tai Woffinden in rojak Janowski, na koncu pa je to pomenilo peto mesto in le 12 točk. Na ta način je Zmarzlik šele prvič po uvodni dirki sezone v Pragi ostal brez finala, darilo pa je dobro izkoristil Laguta.

Rus je v drugem polfinalu zmagal pred Dancem Leonom Madsenom. V velikem finalu pa je nato Laguta še enkrat potrdil letošnjo dobro formo. Slavil je pred Janowskim in Woffindnom, brez stopničk je ostal Madsen. Tako je Laguta dobil novih 20 točk in jih ima zdaj v seštevku 178, Zmarzlik pa 169. V boju za končno tretje mesto pa je zdaj v prednosti Rus Emil Sajfutdinov (131), ki ima tudi devet točk naskoka pred Švedom Fredrikom Lindgrenom (122).