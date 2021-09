Znani vsi finalisti ekipnega SP v speedwayu

Po današnjem drugem polfinalnem dnevu ekipnega svetovnega prvenstva v speedwayu v Daugavpilsu so znani vsi udeleženci finala. Ekipam Poljske, Švedske in Danske so se pridružile še Avstralija, Latvija in Francija. Finale, kamor so že uvrščeni gostitelji Britanci, bo v Manchestru. Slovenci so tekmovanje končali v petek v polfinalu.

Latvijski Daugavpils je bil v petek in soboto prizorišče polfinalnih bojev ekipnega SP oziroma pokala narodov. V petek so v prvem polfinalu nastopili tudi Slovenci Nick Škorja, državni prvak Matic Ivačič in Anže Grmek. Zbrali so 17 točk, toliko kot Češka, ter na koncu zasedli šesto mesto.

V boju za finale so se najbolj izkazali Poljaki, ki so bili s 37 točkami prvi. Švedska je bila s 34 druga, Danska pa je v odločilni vožnji za tretje mesto ugnala ZDA. Na petem mestu je končala Finska.

Danes so v drugem polfinalu ob gostiteljih Latvijcih nastopile še reprezentance Rusije, Avstralije, Nemčije, Francije, Italije in Ukrajine. Na koncu so se prvih treh mest in s tem vstopnic za finale razveselili Avstralija (35), Latvija (34) in Francija (30). Tako za Latvijce kot Francoze je ta uvrstitev v zaključne boje pokala narodov prva doslej.

Finale pokala narodov bo 16. in 17. oktobra v Manchestru, gostitelji Britanci pa so imeli že prej zagotovljen nastop.