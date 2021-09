Znani trije finalisti ekipnega SP, Slovenci šesti

Nick Škorja in ekipa so s Slovenijo osvojili šesto mesto.

Speedwayske reprezentance se ta konce tedna v latvijskem Daugavpilsu borijo za vstop v finale ekipnega svetovnega prvenstva. V današnjem prvem polfinalu so si zadnje dejanje tekmovanja zagotovile reprezentance Poljske, Švedske in Danske, Slovenija je bila šesta in je končala nastope v pokalu narodov.

Latvijski Daugavpils je danes in v soboto prizorišče polfinalnih bojev ekipnega SP, kjer ekipe lovijo vstop v veliki finale. Slovenijo so danes zastopali Nick Škorja, državni prvak Matic Ivačič in Anže Grmek. Zbrali so 17 točk, toliko kot Češka, ter na koncu zasedli šesto mesto.

Najboljši so bili Poljaki

Nick Škorja Foto: Guliverimage V boju za finale so se najbolj izkazali Poljaki s svetovnim prvakom Bartoszem Zmarzlikom in Dominikom Kubero, ki so bili s 37 točkami prvi. Švedski sta drugo mesto zagotovila Freddie Lindgren in Pontus Aspgren, ki sta v odločilnem dvoboju premagal dansko zasedbo. Švedska je končala s 34 točkami.

Danci pa so se na koncu le veselili nadaljevanja tekmovanja, saj so v odločilnem obračunu premagali ZDA (32-28 točk) ter si kot zadnji iz današnje polfinalne skupine zagotovili nastop v finalu. Na petem mestu je danes s 24 točkami končala Finska.

V soboto bodo v drugem polfinalu ob gostiteljih Latvijcih tekmovale še reprezentance Rusije, Avstralije, Nemčije, Francije, Italije in Ukrajine. Tudi iz te skupine prva tri mesta vodijo naprej.

Finale pokala narodov bo 16. in 17. oktobra v Manchestru, gostitelji Britanci pa imajo že zagotovljen nastop.