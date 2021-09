Žagar 12. v Vojensu, Rusu skupno vodstvo

Po današnji dirki v Vojensu sta zmagovalec Laguta in drugi Zmarzlik v daleč najboljšem položaju za letošnji naslov prvaka, nekaj teoretičnih možnosti imata še Rus Emil Sajfutdinov in Šved Fredirk Lindgren. Do konca sta namreč le še dirki v poljskem Torunu 1. in 2. oktobra, vsi drugi tekmeci pa so predaleč zadaj.

Tako kot na večini letošnjih dirk sta tudi danes prevladovala branilec naslova in v tej sezoni izjemni Laguta. Brez težav sta se prebijala skozi predtekmovanje in si zagotovila polfinale. V prvem je nato Zamrzlik tudi zmagal, zapletlo pa se je v drugem polfinalu, v katerem je vodil Laguta.

V zadnjem krogu je namreč domačin Mikkel Michelsen trčil v Lindgrena, slednjega pa je z veliko hitrostjo z glavo naprej odneslo v zaščitno ogrado. Padec je bil videti hud, toda na srečo jo je Šved odnesel brez poškodb, le prireditelji so potrebovali precej časa, da so popravili zaščitne blazine. Zmago v tem polfinalu so dodelili Laguti, v finale pa se je prebil še Britanec Tai Woffinden, ki je bil ob prekinitvi drugi.

V velikem finalu sta bila tako spet skupaj letos najboljša voznika. A danes je bil še za odtenek boljši Rus, ki tekmecem ni prepustil ničesar. Zanesljivo je zmagal pred Zmarzlikom, na tretjo stopničko se je povzpel še en ruski dirkač Sajfutdinov. Današnji razplet je pomešal vrstni red prav na vrhu. Pred dirko je imel Zmarzlik točko naskoka pred Laguto, zdaj je prvi Rus, ki ima 158 točk, Zmarzlik pa eno manj. Tretji Sajfutdinov je pri 121 točkah, četrti Lindgren pri 119.

Žagar pa tudi danes ni prišel do priložnosti za preboj med osmerico oziroma za polfinale. Dobro je odpeljal le svojo tretjo vožnjo, ki jo je dobil, v preostalih štirih pa iztržil le še dve tretji mesti. Na koncu je pet točk zadoščalo za 12. mesto. V SP pa je ostal 14., ima pa 41 točk.

Izidi:

1. Artjom Laguta (Rus) 20

2. Bartosz Zmarzlik (Pol) 18

3. Emil Sajfutdinov (Rus) 16

4. Tai Woffinden (VBr) 14

5. Robert Lambert (VBr) 12

6. Fredrik Lindgren (Šve) 11

7. Leon Madsen (Dan) 10

8. Mikkel Michelsen (Dan) 9

...

12. Matej Žagar (Slo) 5



SP skupno:

1. Artjom Laguta (Rus) 158

2. Bartosz Zmarzlik (Pol) 157

3. Emil Sajfutdinov (Rus) 121

4. Fredrik Lindgren (Šve) 119

5. Tai Woffinden (VBr) 96

6. Maciej Janowski (Pol) 95

7. Leon Madsen (Dan) 82

8. Max Fricke (Avs) 77

...

14. Matej Žagar (Slo) 41