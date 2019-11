Slaba novica, Marc Marquez bo moral na operacijo

Španec je sicer poškodbo staknil na začetku novembra v kvalifikacijah dirke v Sepangu, vendar so sprva mislili, da poškodba ni hujše narave. Marquez je v ponedeljek znova grdo padel na testiranjih v Jerezu, kjer mu je znova "vrglo" ven ramo. Odpeljali so ga k zdravniku in pozneje Marc na družabnih omrežjih objavil, da ni nič hujšega.

Danes so iz Honde sporočili, da bo moral 26-letni voznik v sredo na operacijo. To je zanj že druga operacija izven sezone. Že leta 2018 si je poškodoval levo rame, tako da je moral prav tako na operacijo. Za zdaj še ni znano, kako bo operacija vplivala na priprave na novo sezono, a kot pravijo, poškodba ni tako huda kot je bila na levi rami.

Jerez Test done, we finish a great 2019! Tomorrow I have a surgery to fix the problem (luxation) in the right shoulder, the same problem as last year in the left shoulder.#JerezTest pic.twitter.com/8yXwKAgwhL