Navijači Marqueza so si oddahnili, Rossi vidi napredek

V ponedeljek je navijačem Marca Marqueza zastal dih, potem ko je aktualni svetovni prvak v razredu MotoGP grdo padel in se prijel za desno ramo. Skrb je bila odveč, saj je Marquez prek družabnih omrežij sporočil, da je z njim vse v redu in da bo nadaljeval testiranja. Marquez je na včerajšnjem treningu dosegel šesti čas.

Hoy hemos tenido un susto en el hombro derecho pero todo bien! Seguimos trabajando! 💪🏼

Today I had a fright in the right shoulder, but I’m fine! Keep working!#JerezTest pic.twitter.com/5Go2sWzdmS