Rossi o svoji prihodnosti: Čakajte malo, morate biti realni

Valentino Rossi se bo moral po končani sezoni leta 2020 odločiti, kako in kaj naprej. Trenutno se motociklistični zvezdnik še vedno ni odločil, kaj bo počel v prihodnosti. Njegova želja je, da bi še vedno ostal v MotoGP, če bo seveda bolj konkurenčen kot lani, ko je prvenstvo končal na sedmem mestu in se le dvakrat uvrstil na stopničke.

Valentinu Rossiju veliko pomeni mnenje njegovih najbližjih. Foto: Gulliver/Getty Images

Odločitve ne bo sprejel sam

Rossi je priznal, da bi si želel več časa za razmislek, da bi se lahko odločil o svoji prihodnosti. "Na žalost je v MotoGP tako, da je vse odločeno že na začetku leta. Govoriti bom moral z Yamaho in slišati, kaj si oni mislijo," je za cycleworld.com povedal italijanski zvezdnik.

"The Doctor", kot mu tudi pravijo, odločitve o svoji prihodnosti ne bo sprejel sam. Pogovoril se bo namreč z ljudmi, ki jim zaupa. "Moj oče, mama in preostali si želijo, da nadaljujem. Ampak, počakajte malo, morate biti malo bolj realni. Tudi jaz bi nadaljeval, vendar moram biti bolj konkurenčen kot zadnje leto. Sicer je bolje, da ne nadaljujem, in tudi to je v redu."

Valentino Rossi Foto: Gulliver/Getty Images

V določenih medijih se že pojavljajo namigovanja, da bi se lahko 40-letnik v sezoni 2021 pridružil ekipi Petronas Yamaha. V pogovoru za Gazzetta dello Sport je Rossi dejal, da se zaveda, da se pri tovarniški Yamahi zelo zanimajo za Francoza Fabia Quartararoja, ki je prvenstvo končal na petem mestu. Ob tem je jasno, da ima Rossi vse manj možnosti, da bi po letu 2020 nadaljeval v istem moštvu.

Valentino Rossi bi najraje ostal v istem moštvu. Foto: Gulliver/Getty Images

Vozniki so trije, mesti pa le dve

Čeprav je Yamaha pred časom dejala, da bo imel devetkratni svetovni prvak vedno mesto pri njih, pa se Rossi zaveda, da sta v ekipi le dve mesti. "Ne vidim velike razlike, če bi odšel v Petronas. Raje bi ostal, kjer sem, ampak smo trije vozniki za dve mesti. Torej, treba bo razmisliti o tretjem mestu," je še povedal eden najbolj popularnih motociklistov zadnjega desetletja.