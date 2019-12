Valentino Rossi tega ni počel že skoraj deset let #video

Valentino Rossi se je na stezi v Valencii po skoraj desetih letih vrnil za volan formule 1. V ponedeljek si je progo delil z Britancem Lewisom Hamiltonom. Rossi je pred tem za volan dirkalnika formula ena (Ferrari op. p.) sedel že šestkrat, in sicer med leti 2006 in 2010. Med tem se je na dveh kolesih preizkusil tudi Hamilton.

Valentino Rossi je bil navdušen. Foto: Gulliver/Getty Images

"Že prej sem bil velik navijač Lewisa, zdaj sem še večji. To je bil fantastičen dan. Dva vrhunska športnika se nista samo srečala, ampak tudi sodelovala," je uvodoma povedal Rossi, sedemkratni svetovni prvak v razredu MotoGP, ki je bil zelo navdušen tudi nad Mercedesovim dirkalnikom.

"To je bila zame izjemna priložnost. Že pred tem sem preizkusil dirkalnik formule 1, a se je od takrat veliko spremenilo. Če sem iskren, sem bil navdušen nad njegovo vodljivostjo in ekipo Mercedes-AMG Petronas Motorsport, s katero je bilo užitek delati. Bilo so zelo prijazni in mi zelo olajšali, da sem se spoznal z dirkalnikom," je povedal Rossi, ki je bil navdušen nad hitrostjo in pospeški. "Ko sem padel v ritem, sem lahko res pritisnil na plin. Bilo mi je v veliko veselje, počutil sem se kot pravi dirkač formule 1 in nisem si želel, da bi se ta dan končal." Lewis Hamilton se je zelo dobro znašel na dveh kolesih. Foto: Gulliver/Getty Images

Hamilton ga je presenetil

S Hamiltonom sta se skupaj z motocikli vozila tudi po progi. Britanec je Rossija prijetno presenetil s svojimi sposobnostnimi glede na to, da je proga v Valencii vse prej kot lahka. Tisti dan je bilo na progi tudi nekaj vetra. "Užival sem, da sem to izkušnjo delil z njim. Mislim, da je tudi on užival v tem. Upam, da bova v prihodnosti imela več takih srečanj," je še povedal Italijan.

Lepo je videti takšno legendo v dirkalniku

"Lepo je bilo v dirkalniku videti takšno legendo, kot je Valentino. Navdušen sem bil nad njim, kako je raziskoval dirkalnik. Spominjal me je name, ko sem se prvič usedel vanj," je povedal Hamilton, šestkratni svetovni prvak v formuli 1. Rossi se je že leta 2004 zelo dobro znašel v Ferrariju. Foto: Reuters

Veliko se je govorilo o prestopu, a na koncu iz tega ni bilo nič

Rossi se je že leta 2004 zelo dobro znašel v Ferrariju. Pred 15 leti je na testiranju dosegel 12. čas in zelo malo zaostal za legendarnim Michaelom Schumacherjem. Po njegovi predstavi se je veliko govorilo, da bi danes 40-letni Rossi presedlal med štirikolesnike, ampak se je "The Doctor" odločil, da bo vztrajal med motocikli. Od takrat naprej je bila vožnja z dirkalnikom le zabava.