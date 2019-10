Renaultova voznika na VN Japonske naknadno diskvalificirana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moštvo Renault so diskvalificirali. Foto: Reuters

Moštvo Renaulta je po protestu naknadno ostalo brez točk svetovnega prvenstva, ki sta jih minuli vikend na VN Japonske v Suzuki osvojila njegova voznika Daniel Ricciardo, zasedel je šesto mesto, in Nico Hulkenberg, ki je bil deseti. Mednarodna avtomobilistična zveza Fia je sporočila, da ju je diskvalificirala, ker sta kršila tehnične predpise.

Težava naj bi bila v sistemu za nastavitev odklona zavor, pri Renaultu se naj ne bi držali pravil. Na domnevno nepravilnost so se pritožili pri ekipi Racing Point, njegova voznika Sergio Perez in Lance Stroll sta po novem osvojila osmo in deveto mesto, na deseto pa se je uvrstil Danil Kvjat (Toro Rosso). Na šesto mesto je napredoval Ferrarijev Carles Leclerc, na sedmo pa Pierre Gasly (Toro Rosso).

"Preučili bomo razloge za diskvalifikacijo, potem pa se bomo odločili, ali se bomo pritožili ali ne," so sporočili iz Renaulta.