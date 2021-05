Evans po zmagi na Portugalskem diha za ovratnik Ogieru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Evansa je bila današnja zmaga majhna tolažba za izgubljeno na prejšnji dirki na Hrvaškem, ko je dobesedno v zadnjem zavoju zaradi manjše napake izgubi nekaj desetink in s tem tudi prvo mesto, takrat je slavil Ogier.

Danes ob koncu ni bilo tako tesno. Evans se je v vodstvo relija prebil sredi predzadnje etape v soboto, potem ko je zaradi težav z vzmetenjem dan predčasno končal do tedaj vodilni Estonec Ott Tänak (Hyundai).

Zadnje hitrostne preizkušnje v nedeljo je Valižan odpeljal dobro in si pred zadnjo, ki je kot "power stage" prinašala dodatne točke za SP, priboril lepo prednost. Tako se je na koncu brez pretiranega tveganja pripeljal do zmage, čeprav je zanjo žrtvoval nekaj točk v zadnji HP, kjer je bil le peti. A jih je dobil še precej več kot zmagovalec dirke.

"Sijajno se počutim. Morda res nisem bil najhitrejši ta konec tedna, toda imel sem dober ritem, predvsem pa sem se izogibal težavam." Foto: Guliverimage

"Sijajno se počutim. Morda res nisem bil najhitrejši ta konec tedna, toda imel sem dober ritem, predvsem pa sem se izogibal težavam. Danes sem lahko zadržal Danija za seboj, zmaga pa je prišla ob pravem času, res sem vesel," je bil zadovoljen Evans.

Sordo je na koncu zaostal 28 sekund, Ogier pa že minuto in 23 sekund. Za majhno tolažbo sta nekaj točk na tej zadnji hitrostni preizkušnji dobila tudi Tänak in Belgijec Thierry Neuville, ki je zaradi izleta s ceste že v petek predčasno končal reli.

Oba sta danes sicer lahko spet nastopila, ker pa v skupnem seštevku nista več imela možnosti za visoke uvrstitve, sta se posvetila le "power stagu". Dobil ga je Estonec z 1,6 sekunde pred Belgijcem.

Tretji na Portugalskem Sebastien Ogier ima v skupnem seštevku pred Evansom le še dve točki prednosti. Foto: Guliverimage

Ogier drži tesno vodstvo

"Vesel sem, da sem bil drugi, Evans je bil pač hitrejši. Pomembne točke za konstruktorski seštevek, pa tudi na prvem reliju s sovoznikom Borjo sva prišla na stopničke," je bil zadovoljen tudi Sordo. "Ni bil ravno vrhunski konec tedna, toda točke so in to je najbolj pomembno," pa je dirko ocenil Ogier.

V seštevku sezone je Ogier še obdržal prvo mesto, a se mu je Evans močno približal. Francoz ima na prvem mestu 79 točk, drugi Evans pa 77. Tretji je Neuville s 57 točkami. Med konstruktorji je Toyota trdno na prvem mestu s 183 točkami, Hyundai jih ima 146.

Naslednja dirka za SP bo reli na Sardiniji med 3. in 6. junijem.

Izidi: 1. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) 3:38:26,2

2. Dani Sordo/Borja Rozada (Špa/Hyundai) + 28,3

3. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Toyota) 1:23,6

4. Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Jap/VBr-Toyota) 2:28,4

5. Gus Greensmith/Eliot Edmondson (VBr/Irs/M-Sport Ford) 4:52,7

6. Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Fra/Bel/M-Sport Ford) 5:03,4

... SP skupno (2), dirkači: 1. Sebastien Ogier (Fra/Toyota) 79

2. Elfyn Evans (VBr/Toyota) 77

3. Thierry Neuville (Bel/Hyundai) 57

4. Ott Tänak (Est/Hyundai) 45

5. Kalle Rovanperä (Fin/Toyota) 41

6. Takamoto Katsuta (Jap/Toyota) 36

... SP skupno (2), konstruktorji: 1. Toyota 183

2. Hyundai 146

3. M-Sport Ford 64

4. Hyundai 2 28

