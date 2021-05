Kultna cesta za letošnji Giro: tako je po njej vozil Slovenec #video

Celotna kolesarska Dirka po Italiji bo letos dolga 3.479 kilometrov, kolesarji bodo prevozili 47 tisoč višinskih metrov. Po sobotnem štartu s prologom v Torinu bo ena najbolj zanimivih in zahtevnih gorskih etap potekala v soboto, 22. maja, v neposredni bližini slovensko-italijanske državne meje.

En dan pred ponovnim prihodom italijanskega Gira v Slovenijo - prvič se je to zgodilo že pred 99 leti - se bodo kolesarji povzpeli na dva zaporedna zahtevna vzpona. Najprej na 1.060 metrov visoki prelaz Monte Rest in nato še na ciljni vzpon, na 1.730 metrov visoki Monte Zoncolan. Tam so posebej strmi zadnji trije kilometri vzpona z naklonom vse do 27 odstotkov.

Prerez 14. etape letošnje kolesarske Dirke po Italiji

Boštjan Avbelj in Damijan Andrejka sta bila prva neitalijanska tekmovalca, ki sta v 34-letni zgodovini relija Piancavallo dobila katero izmed njegovih hitrostnih preizkušenj, vodila v skupni razvrstitvi in na reliju tudi zmagala. Foto: Luca AmicoRally Dal Porto

Že preteklo nedeljo je na delu te etape letošnjega Gira potekal avtomobilski reli in prav na prelazu Monte Rest je blestel eden trenutno najboljših voznikov v Sloveniji Boštjan Avbelj. S sovoznikom Damijanom Andrejko je dobil obe hitrostni preizkušnji prek prelaza, ki sta bili z dolžino 21,7 kilometra tudi najdaljši na celotnem reliju Piancavallo.

Kot smo že poročali, sta Slovenca postala prva neitalijanska in s tem seveda tudi slovenska zmagovalca tega slavnega relija v njegovi 34-letni zgodovini. Nekoč je ta reli poleg italijanskega državnega prvenstva štel tudi za najvišji rang evropskega prvenstva in veljal za drugi najpomembnejši reli v Italiji. V preteklosti je nekajkrat že privabil tudi voznike iz Slovenije, v letih 1988 in 1991 na primer Silvana Lulika, leta 1994 je tam eno svojih prvih dirk odpeljal poznejši večkratni prvak Andrej Jereb.

Tako navzgor kot navzdol je mnogo ostrih serpentin, torej 180-stopinjskih ovinkov. Foto: Google maps

Že takrat je cesta prek prelaza Monte Rest veljala za osrednjo točko tega relija in enako je bilo tudi letos. Kot je razvidno z zgornjega posnetka iz Avbljevega avtomobila, je cesta ozka in izjemno zavita. Vrh prelaza je bil zavit v meglo, nato je sledil še dolg spust nazaj v dolino. Tako navzgor kot navzdol je mnogo ostrih serpentin, torej 180-stopinjskih ovinkov. Na reliju je bila to ena ključnih preizkušenj, na kolesarskem Giru se bodo tu najboljši šele ogrevali in "tipali" za zadnji vzpon na Monte Zoncolan.

"Izjemna hitrostna preizkušnja, prav zaradi kolesarske dirke pa so večji del trase tudi na novo preplastili," je o cesti povedal zmagovalec Avbelj.

Eden od ovinkov proti prelazu Monte Rest