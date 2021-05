Italijanska klasika: roke sta v zrak dvignila Slovenca

Reli v Piancavallu je letos potekal že štiriintridesetič, pri naših zahodnih sosedih spada tekmovanje med največje klasike. V devetdesetih letih je bil stalen del absolutnega italijanskega državnega prvenstva, dolgo je imel tudi najvišji koeficient evropskega prvenstva v reliju. Za relijem svetovnega prvenstva v San Remu je bil drugi najpomembnejši reli v Italiji.

Danes se sicer ne točkuje več za absolutno italijansko državno prvenstvo, a je zato ta klasika del italijanskega Mednarodnega reli pokala (IRC). Prvič v zgodovini je uspela na njem zmagati posadka iz Slovenije. Boštjan Avbelj in Damijan Andrejka sta s škodo fabio rally2 evo odpeljala odlično dirko in reli v svoj prid odločila na zadnji hitrostni preizkušnji. Slovensko ime je tako prvič v družbi slavnih italijanskih imen in nekdanjih zmagovalcev tega relija - Gianfranca Cunica, Daria Cerrata, Paola Andreuccija, Andree Dallavile, Andree Aghinija, Fabrizia Tabatona in ostalih.

Slovenca sta bila za volanom škode fabia rally2 evo. Foto: Luca AmicoRally Dal Porto

Odločitev v zadnjih sedmih kilometrih: Slovenca sta bila razred zase

Zaradi slabih vremenskih razmer z gosto meglo in udarom strele so organizatorji odpovedali prvi dve hitrostni preizkušnji. Po četrti oziroma drugi odpeljani je Avbelj prvič prevzel vodstvo. To je bilo na 21 kilometrov dolgi hitrostni preizkušnji Monte Rest, ki je najbolj znana preizkušnja tega relija. Dve preizkušnji pozneje je imel Avbelj le pol sekunde prednosti pred glavnim tekmecem Alessandrom Rejem (VW polo R5). Odločilo je zadnjih sedem kilometrov relija. Avbelj je bil za 8,4 sekunde oziroma več kot sekundo na kilometer hitrejši od Reja. V cilju relija je imela slovenska posadka 8,9 naskoka pred dvojico Re-Menchini (VW polo R5) in 28,3 sekunde pred posadko Miele-Mometti (citroen DS3 WRC).

"Zaradi padavin je bilo na cesti veliko stoječe in deroče vode. Potrudila sva se maksimalno in si uspela privoziti zmago. Nad doseženim časom sva bila še sama presenečena," je po zmagi povedal Avbelj, ki bo letos predvidoma odpeljal vseh pet relijev italijanskega pokala IRC. Naslednji reli ga čaka konec maja v okolici Genove.