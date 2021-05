Dež, veter in drseč asfalt: atraktivni prizori iz Tolmina #video

Na vetrobranskem steklu so se nabirale kaplje. Vse hitreje in vse bolj odločno so padale. Štarter je z roko pokazal tablo “10 sek” in nekje med vse bolj sunkovitim zvijanjem vej dreves, ki so nakazovale jakost vetra v kombinaciji z vse bolj poševno padajočimi kapljami, sva morala na progo. Prisedel sem k predvozniku na gorskohitrostni dirki v Tolminu, letos sploh prvi avtomobilski dirki v Sloveniji.

Krstna dirka leta, krstna za organizatorje iz Tolmina. Društv RR Tmin pod vodstvom Aljoše Gregoriča je zagrizlo v ta izziv in čeprav so baje prvomajski konci tedna na Tolminskem skoraj vedno mokri, so se odločili tudi za ta datum. Sreča ni bila na njihovi strani; cel dan je padal dež in še otežil krstno izvedbo te dirke iz Volč proti Solarjiju.

Kar 4,9 kilometra je dolga ta proga. Zelo je strma in ima 446 višinskih metrov razlike ter 7,6 odstotka povprečnega naklona. To pomeni kar zajetne klance in težave za tiste (pokalne) avtomobile, ki nimajo prav veliko “konjev” in so namenjeni predvsem iskanju talentov v enakovrednih dirkalnikih.

Malo je tudi tistih izrazitih in prepoznavnih ovinkov. Ti si hitro sledijo in vsak tekmovalec je moral biti zelo zbran, da je natanko prepoznal kombinacijo pred seboj. Vsak nepotreben dvig stopalke za plin je pomenil izgubo desetink, pri tistih šibkejših avtomobilih debelih sekund. Kljub zahrbtnim kombinacijam in drsečim ovinkom pa je bilo nesreč malo in zato tudi ni bilo večjih prekinitev tekmovanja.

Zahtevna gorska dirka je bila dolga 4,9 kilometra. Tekmovalci so jo prevozili dvakrat. Foto: Uroš Modlic

Matic Kogej je postavil najboljši čas dneva in zasluženo prvič v karieri zmagal na gorski dirki za DP. Foto: Gregor Pavšič

Presenetljivi zmagovalec dirke je postal Matic Kogej (mitsubishi lancer EVO9). V Tolminu je v drugi tekmovalni vožnji postavil najboljši čas dneva in izkoristil tehnične težave favoritov Milana Bubniča (lancia delta) ter Janka Čebrona (mitsubishi lancer EVO9). V diviziji II zmaga Alešu Preku (honda civic), v diviziji I Domnu Svetu (renault clio rally5).

Zaradi dolžine tekmovalne proge so lahko organizatorji izpeljali po dva treninga in dve tekmovalni vožnji. Prve zmage v skupni razvrstitvi se je veselil Matic Kogej (mitsubishi lancer EVO9), ki je bil po prvi vožnji drugi. Toda v drugo je izkoristil smolo vodilnega Janka Čebrona (mitsubishi lancer EVO9). Čeprav je imel ta pred Kogejem dve sekundi prednosti, je imel v drugo težave s turbinskim polnilnikom. Na drugi strani je Kogej odlično vožnjo nadgradil z najboljšim dosežkom dneva in s tem si je zmago tudi popolnoma zaslužil.

“Po tej zmagi sem res brez besed, nisem je pričakoval. Drugo vožnjo sem odpeljal zelo dobro in posledica tega je bil tudi doseženi čas. Že večkrat smo sicer vozili gorske dirke v dežju, a ta danes je bila nekaj posebnega. Cesta je bila zavita, dokaj ozka in drseča. Zaradi takih pogojev sem zmage le še toliko bolj vesel. Upam da bom zbral dovolj finančnih sredstev, da bom lahko tudi na naslednjih dirkah branil to zmago,” je povedal Kogej.

Aleš Prek s hondo civic kar drugi skupno in zmagovalec divizije II. Vrhničan se želi letos spet aktivneje vrniti v evropsko gorsko prvenstvo. Foto: Uroš Modlic

Slabe pet kilometrov dolga steza je bila bolj podobna hitrostni preizkušnji v reliju kot klasični gorskohitrostni dirki. Foto: Gregor Pavšič

Čebron je po tehničnih težavah zdrsnil šele na petnajsto mesto. Podoben osmoljenec je bil tudi državni prvak Milan Bubnič (lancia delta). Treninge je začel odlično, a nato se mu je v prvi vožnji povsem zarosilo vetrobransko steklo. Bubnič je bil kljub temu le štiri sekunde za Čebronom in ob nekoliko milejših padavinah je imel še možnost za napad. Toda okvara polosi in še vrtenje so Bubniča potisnili na končno osmo mesto.

Drugega mesta v skupni razvrstitvi se je veselil Aleš Prek (honda civic), ki je za Kogejem zaostal za 6,2 sekunde. Prek je bil zanesljivo najhitrejši med avtomobili s pogonom na en par koles. Zmagal je tudi v diviziji II za državno prvenstvo. Tretji skupno je bil Avstrijec Andre Wurcher (subaru impreza STI), med Slovenci pa Matevž Čuden (renault clio). Prek se je dirke v Tolminu udeležil predvsem za trening pred dirko evropskega prvenstva v Španiji, kamor se Vrhničan podaja čez dva tedna. Letos mineva deset let od njegovega naslova evropskega gorskega prvaka.

Domen Svet je bil z novim renault cliom rally5 neulovljiv v diviziji I. Foto: Uroš Modlic

V diviziji I je dirko prepričljivo dobil Domen Svet (renault clio rally5). Tudi zanj je bila to prva zmaga v tej množični diviziji. V cilju si je oddahnil, da je obvladal odličen novi avtomobil na slovenski sceni in ta bo letos očitno velik zalogaj za tekmece. Svet je dirko dobil s prednostjo 5,8 sekunde pred Luko Brusom (MG ZR 105) in Klemnom Trčkom (MG ZR 105). Med prvom šesterico so bili štirje dirkalniki znamkem MG, ki pa bodo imeli letos težko delo proti zmagovalni navezi tolminske gorske dirke.

V pokalu Renault Twingo je med 20 udeleženci dirko dobil Miha Fabijan, drugi je bil Dejan Krofl in tretji Blaž Cimrmančič. Krofl je za Fabijanom sicer zaostal le 2,8 sekunde, tretjeuvrščeni Cimrmančič pa že 15 sekund. V pokalnem prvenstvu divizije 5 je zmagovalec Matevž Korošec (BMW 325 i), drugi je bil Domen Popek (fiat abarth 1000) in tretji Andrej Vidmar (austin healey).

Gorsko dirko v Tolminu je začelo 75 voznikov, uspešno pa jo je zaključilo 66 voznikov in voznic.

Zmaga med dvajseterico pokala Twingo za Miho Fabijana. Foto: Uroš Modlic

Osmoljenca dirke sta bila Milan Bubnič (lancia delta) in Janko Čebron (mitsubishi lancer). Foto: Gregor Pavšič

Dvakratni prvak pokala Twingo Urban Jelovčan tokrat v močnejšem renault cliu. Foto: Gregor Pavšič

Eden največjih spojlerjev na BMW-ju Luko Likoviča. Ta si bo v prihodnje želel manj dežja in s tem boljši oprijem za dirkalnik s pogonom na zadnji kolesi. Foto: Gregor Pavšič