Covid "mehurček": 80 prijav za prvo dirko leta

Tolminčani bodo prvič organizirali gorskohitrostno dirko za državno prvenstvo in ta bo tudi odprla letošnje državno prvenstvo. Dirka bo potekala na 4,9 kilometra dolgi cesti s štartom v Voljčah pri Tolminu, kjer bodo locirani tudi boksi. Zaradi dolžine proge bodo izpeljali dva treninga in dve tekmovalni vožnji, celoten program (z izjemo tehničnih pregledov) bodo lahko izpeljali v nedeljo.

Tekmovalna proga bo dolga 4,9 kilometra, v nedeljo bodo na njej izpeljali dve tekmovalni vožnji.

Organizatorji iz vrst društva RR Tmin so prejeli 80 prijav. Med temi so le štirje tujci, vsi iz Avstrije, in tako se na dirko podaja kar 76 voznikov ter voznic iz Slovenije. Tudi organizatorje je presenetilo veliko število prijavljenih, ki so jih sicer pričakovali med 60 in 70. Glavni favoriti v skupni razvrstitvi bodo državni prvak Milan Bubnič (lancia delta), na dokaj ozki in zaviti cesti – prav gotovo ne povsem klasični gorskohitrostni stezi – pa bodo priložnost iskali tudi ostali vozniki štirikolesno gnanih avtomobilov. To so Janko Čebron, Matic Kogej (oba mitsubishi lancer), izpostaviti gre še Avstrijca Geralda Glinznerja (porsche 911 GT3) in Luko Likoviča (BMW M3). Paša za oči bo tudi Avstrijec Diethard Sternard (alfa 156 STW).

Kar 20 prijavljenih je v pokalu z renault twingi, kjer bo vozila tudi edina ženska predstavnica, in sicer predlanska podprvakinja Špela Brezič.

Četrtina vseh prijavljenih bo sodelovala v pokalu Twingo. Foto: Uroš Modlic

Organizatorji presenečeni nad odzivom, dostop do prizorišča le za akreditirane s covid testom

"Zelo smo zadovoljni z odzivom na dirko. Vse je pripravljeno in na tem mestu gre zahvala vsem pokroviteljem, v prvi vrsti Kolektorju, Petriču in družbi Jeklin iz Tolmina. To bo za nas kot generalka brez publike, saj bo zaradi veljavnih odlokov dostop do prizorišča omogočen le akreditiranim posameznikom," pravi Aljoša Gregorič, predsednik organizacijskega odbora dirke.

Za vse udeležence dirke bodo že v soboto omogočili covid-19 testiranja. Za prihod na prizorišče bo sicer dovolj negativen hitri test, ki pa ne bo smel biti starejši od 48 ur. Prav tako zadošča potrdilo o prebolelosti ali opravljenem cepljenju.

"Steza je dokaj dolga in ima precejšnjo višinsko razliko med štartom in ciljem, to je 446 metrov. Začne se z zavitim in dokaj hitrim delom, sredi steze so nato štirje ostri 180-stopinjski ovinki, na najhitrejšem delu steze pa bomo postavili tudi šikano. Vse do cilja je nato proga zavita in tehnična. Ker bo nova za vse, nas zagotovo čaka zanimiva dirka," dodaja Gregorič.