Estonsko zmagoslavje v Nemčij

Po reliju v Nemčiji je v skupnem vodstvu zanesljivo ostal Neuville, ki ima zdaj 172 točk, drugi je danes četrtouvrščeni svetovni prvak Francoz Sebastien Ogier (Ford) s 149 točkami, današnji zmagovalec Tänak pa je s 136 točkami tretji.

Estonski dirkač je bil eden redkih, ki so dirko v Nemčiji končali brez večjih težav. Dirka z značilnimi ozkimi asfaltnimi cestami med vinogradi in po drugi strani širokimi betonskimi cestami nekdanje vojaške baze Panzerplatte vedno terja žrtve med dirkalniki in tudi letošnja izvedba relija ni bila izjema.

Težave Latvale in Sorda

Zadnji dan dirke se je slabo končal za drugega Toyotinega voznika Jari-Mattija Latvalo, še v soboto je kazalo, da bodo imeli Japonci na stopničkah dva dirkalnika. Toda tehnične težave z okvaro menjalnika so Finca prisile v odstop, še slabše pa je šlo Špancu Daniju Sordu; dirkač Hyundaija je zletel s ceste med vinograde, zadel steber in razbil vetrobransko steklo ter preluknjal hladilnik svojega avtomobila. Sprva je sicer nadaljeval, potem pa je moral odstopiti.

Pod vrh sta se tako prebila Neuville in Lappi, medtem ko je Ogier naredil napako na Panzerplatte že v soboto: zadel je skalo in moral popravljati sprednje kolo, zaradi česar je izgubil več kot minuto in pol. Tega zaostanka ni mogel več nadoknaditi, danes se je prebil le do četrtega mesta, tako da ima zdaj v skupnem seštevku še večji zaostanek za Neuvillom, vse bližje pa je tudi Tänak, ki je po Finski zmagal še na drugem zaporednem dreliju za SP.

Za Estonca peta zmaga na najvišji ravni

"O lovu na Ogierja v SP je še prezgodaj razmišljati. Sem pa vesel, da mi je uspelo zmagati, ta reli je zelo zahteven in specifičen. Sebastien je vozil na meji, tako da sem moral tudi jaz dati vse od sebe, na koncu se je izšlo odlično," je po zahtevni dirki zadovoljno razmišljal zmagovalec.

Estonec je število zmag v karieri na relijih najvišje ravni zdaj dvignil na pet; letos je slavil že tretjič po Argentini in Finski, ima pa še lanski zmagi na Sardiniji ter tudi v Nemčiji.

Za tolažbo je Ogier dobil vsaj današnjo zadnjo hitrostno preizkušnjo, "power stage", kjer delijo dodatne točke; dobil jih je pet, privozili pa so si jih še Tänak, Lappi, Chris Breen in Neuville.

"Danes sem naredil napako in vedel sem, da ne bo možnosti za zmago. Pazil sem, da sem ohranjal ritem in svojo uvrstitev. Dobro je, da sem dobil nove pomembne točke za SP, če bo šlo tako naprej, bo zelo v redu," je dejal Belgijec.

Sezona v SP se bo nadaljevala v Turčiji med 13. in 16. septembrom.

Izidi: 1. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) 3:03:36,9

2. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) + 39,2

3. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 1:00,9

4. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) 1:34,5

5. Teemu Suninen/Mikko Markkula (Fin/Ford Fiesta) 2:02,9

6. Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger(Nor/Hyundai i20) 2:13,8

7. Craig Breen/Scott Martin (Irs/VBr/Citroen C3) 2:39,1

8. Marijan Griebel/Alexander Rath (Nem/Citroen DS3) 10:41,2

... SP skupno: - dirkači:

1. Thierry Neuville (Bel/Hyundai) 172

2. Sebastien Ogier (Fra/Ford) 149

3. Ott Tanak (Est/Toyota) 136

4. Esapekka Lappi (Fin/Toyota) 88

... - konstruktorji:

1. Hyundai 254

2. Toyota 241

3. M-Sport Ford 224

4. Citroen 159

...

