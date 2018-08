Alonsa bo zamenjal njegov rojak

Sin legende svetovnega relija Carlos Sainz jr. je trenutno sicer član Red Bulla, a ga je ta posodil Renaultu. A po temn, ko je jasno, da se je francosko moštvo za naslednje leto dogovorilo z Danielom Ricciardom, ki vozi za Red Bull, za 23-letnega Sainza tam ne bo več prostora.

Alonso, svetovni prvak v letih 2005 in 2006, je v torek sporočil, da se bo koncu sezone poslovil od dirkališč, vsaj kar se tiče te najprestižnejše avtomobilistične panoge.

"Po 17 prekrasnih sezonah v tem lepem športu je čas za spremembe. Odločitev sem sprejel že pred nekaj meseci. V letošnji sezoni me čaka še nekaj dirk, na njih bom dal vse od sebe, dirkal bom z več strastmi kot kdaj koli prej," je sporočil Alonso.

Fernando Alonso bo po sezoni končal kariero v formuli 1. Foto: Reuters Španec je kariero začel leta 2001 v Melbournu, in sicer kot voznik Minardija. Hitro je pokazal svojo kakovost, svoj višek pa je dosegel leta 2005, ko je z Renaultom postal svetovni prvak. Uspeh je ponovil leto pozneje.

V karieri je zbral 32 zmag, 97-krat se je uvrstil na stopničke. A zadnje so že kar precej oddaljene, leta 2014 je bil drugi na veliki nagradi Madžarske. Naslednje leto se je preselil v McLaren, za katerega vozi še zdaj, a z njim nikoli ni bil boljši kot peti. V letošnji sezoni je 12-krat osvajal točke, s 44 se trenutno nahaja na devetem mestu skupnega seštevka.

Se bo Alonso podal še po zmago na 500 milj Indianapolisa? Foto: Getty Images

Po trojno krono?

Kaj bo počel v prihodnje, Španec še ni povedal. Eden od možnih podvigov je trojna krona na klasičnih avtomobilističnih dirkah - Indy 500, VN Monaka v Formuli 1 in zmaga na 24 urah Le Mansa. Pred njim je to uspelo le Angleži Grahamu Hillu. Alonso je v letih 2006 in 2007 že zmagal v Monte Carlu, junija je na premieri slavil zmago v Le Mansu in manjka mu le še 500 milj Indianapolisa.

