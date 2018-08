Govorice o selitvi Schumacherja na Majorko so razburile javnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novica, da je Corina Schumacher, žena slovitega dirkača Mihaela Schumacherja, ki se je 29. decembra 2013 hudo poškodoval v smučarski nesreči v Franciji, na Majorki kupila 30 milijonov evrov vreden dvorec, kjer je nekoč prebival Florentino Perez, predsednik nogometnega kluba Real iz Madrida, v katerem bodo Corina in otroka občasno preživljali počitnic, je resnična," je danes potrdila Sabine Kehm, menedžerka družine.

Ni pa resnična informacija, da se bo vsa družina, vključno z nekdanjim šampionom formule ena, iz Švice, kjer okreva na družinskem posestvu ob Ženevskem jezeru, preselila na Majorko.

Županja kraja Andratx je potrdila, da je na Majorki vse pripravljeno za prihod družine Schumacher:

Pri švicarskem časopisu, kjer so zapisali, da je Katia Rouarch, županja kraja Andratx, ki leži na severozahodnem delu španskega otoka Majorka, kamor naj bi se Schumacherjevi preselili, uradno potrdila, da so se vse priprave na prihod slovitega Nemca in njegove družine že začele, tudi danes vztrajajo pri svojem zapisu.

O zdravstvenem stanju sedemkratnega svetovnega prvaka v formuli ena, ki bo januarja prihodnje leto praznoval 50 let, v javnosti že več let ni informacij.