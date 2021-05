V senci tragedije Quartararo do zmage v Mugellu

Ob koncu dirke, ki jo je tako kot celotno motociklistično karavano danes močno zaznamovala smrt mladega Švicarja Jasona Dupasquierja, so v vodstvu tekmovanja poskrbeli za nekaj zmede.

A classy gesture 🇨🇭@FabioQ20 waves the Swiss flag in honour of Jason Dupasquier ❤️#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/4MUxveDb6r — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021

Sprva so namreč Oliveiri odvzeli drugo mesto, ker naj bi v zadnjem krogu zapeljal z območja steze, ter ga prestavili na tretje. A že nekaj minut zatem so kazen razveljavili in vrstni red na drugem in tretjem mestu je bil spet takšen, kot je bil ob prečkanju ciljne črte.

Supreme skill and bravery in difficult circumstances



Each and every rider deserves our full respect 👏#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/mlfzJkLFvO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021

S tretjo zmago v sezoni je Francoz povečal naskok v SP, zdaj ima 105 točk. Njegov doslej najbližji zasledovalec Francesco Bagnaia (Ducati) danes dirke ni končal.

Naslednja preizkušnja SP bo že naslednji teden dirka v Barceloni.

Gardner in Foggia dobila prvi dirki

V preizkušnjah razredov moto2 in moto3 sta zmagala Avstralec Remy Gardner (Kalex) in Italijan Dennis Foggia (Honda).

Po smrti 19-letnega Švicarja so se v vodstvu tekmovanja odločili, da bodo dirkaški program vseeno izvedli, pred preizkušnjami pa so se Dupasqieurja spomnili z minuto molka.

V razredu moto2 je preizkušnjo dobil Gardner pred Špancem Raulom Fernandezom in Italijanom Marcom Bezzecchijem. Skupno je v SP v vodstvu Gardner s 114 točkami.

Zmagovalec razreda moto3, v katerem je tekmoval tudi nesrečni Švicar, pa je postal Foggia. Drugi je bil Španec Jaume Masia, tretji pa Argentinec Gabriel Rodrigo. Skupno je v vodstvu ostal Španec Pedro Acosta, danes sicer osmi.

