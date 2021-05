Žalostna vest: Jason Dupasquier je po sobotni nesreči umrl

Dupasquier je padel v zadnjih trenutkih sobotnih kvalifikacij. Po padcu je vanj trčil še Japonec Ayumu Sasaki, preden je obležal. V trčenje je bil vpleten še Španec Jeremy Alcoba, a ne Japonec ne Španec nista bila huje poškodovana.

Po 40 minutah posredovanja reševalcev ob stezi so 19-letnega Švicarja s helikopterjem prepeljali v bolnišnico Carregi v Firencah, kjer je danes umrl.

Jason Dupasquier je letos vozil drugo sezono v najšibkejšem razredu moto3, kjer je redno nabiral točke.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier



On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones



You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi