Quartararo s prvega mesta tudi v Mugellu

Iz druge vrste bodo nedeljsko dirko, ki se bo začela ob 14. uri, začeli Aleix Espargaro (Aprilia), Avstralec Jack Miller (Ducati) in Južnoafričan Brad Binder (KTM). Nekdanji svetovni prvak Španec Marc Marquez (Honda), ki se v tej sezoni vrača po lanski izgubljeni zaradi poškodbe, je v Mugellu iztržil 11. startno izhodišče.

The current King of Qualifying! 👑 No stopping @FabioQ20 on Saturday afternoons! 💪 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/5ioPE2Mhgn

Za Quartararoja je bil današnji "pole position" že četrti zaporedni najboljši startni položaj.

Po prvih petih dirkah sezone je v skupnem seštevku vrh zelo zgoščen. Na vrhu sta prav danes najhitrejša, Quartararo ima 80 točk, Bagnaia pa 79, tudi Zarco je skupno tretji, ima pa 68 točk.

Današnje dogajanje v Mugellu pa je zaznamovala tudi nesreča v razredu moto3. Švicarja Jasona Dupasquierja, v katerega je po padcu trčil Japonec Ayumu Sasaki, so morali s helikopterjem prepeljati v bolnišnico v Firence. Poleg Sasakija je bil v nesrečo vpleten še Španec Jeremy Alcoba, a sta jo oba odnesla brez poškodb.

Nasty fall for @IzanGuevara28 after contact with @riccardorossi54! 💥



The rookie has been helped away! 😱#Moto3 | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/8jsxfto6Te