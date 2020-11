Pri Ferrariju ob koncu sezone vendarle luč na koncu predora

Kot je v pogovoru za spletno stran formule 1 pojasnil vodja ekipe Mattia Binotto, je napredek na zadnjih dirkah dokaz, da gre razvoj novega dirkalnika SF1000 v pravo smer.

V lanski sezoni so rdeči še zasedali drugo mesto v konstruktorskem seštevku za skoraj nepremagljivim Mercedesom, letos pa so bili rezultati precej slabši. A ob koncu sezone se moštvo le dviguje, to pa Binotto pripisuje tudi trdemu delu, ki so ga že vložili v razvoj dirkalnika za naslednjo sezono.

"Za Ferrari je pomembno, da nam gre zdaj precej bolje. Vedeli smo, da nam je uspelo izboljšati dirkalnik, če pogledate zadnje dirke, smo bili videti precej bolje," je dejal Binotto. Zadnje dirke v Istanbulu, kjer je bil Vettel tretji (to so bile sploh prve stopničke Nemca v sezoni), Leclerc pa četrti, pa se ni udeležil v živo, temveč je nadzoroval delo v tovarni v Maranellu.

"Napredek na zadnjih dirkah je dokaz, da gre razvoj novega dirkalnika SF1000 v pravo smer," je prepričan vodja Ferrarija Mattia Binotto. Foto: Reuters

"Avto je bolj zanesljiv, pa tudi hitrejši. Super je, da se že poznajo rezultati, tudi zaradi naslednje sezone," je bil zadovoljen vodja Ferrarija.

Obrat ob koncu sezone in luč na koncu predora sta vzbudila tudi razmišljanja, da še ni vse izgubljeno v boju za boljši položaj v konstruktorskem seštevku.

Do zaključka še tri tekme

Do konca so še tri dirke (dve v Bahrajnu in zadnja v Abu Dabiju), tako da bi Ferrari morda še lahko ujel tekmece pred sabo. Italijanska ekipa je sicer trenutno šele šesta (130 točk), a so moštva od tretjega do petega mesta blizu (Racing Point 154, McLaren 149, Renault 136). Neulovljiva pa sta drugi Red Bull z 240 in seveda Mercedes, ki si je že precej pred koncem sezone zagotovil novo konstruktorsko lovoriko (504).