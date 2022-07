Po drugi etapi Rovanperä že v vodstvu

Enaindvajsetletni Finec ima po devetih od 24 "brzincih" 11,7 sekunde naskoka pred Evansom, Tänak pa na tretjem mestu zaostaja 44,3 sekunde. Valižan je dobil prvih pet današnjih hitrostnih preizkušenj, Rovanperä pa zadnje tri, a je v kratki zadnji za 22,6 sekunde ugnal Valižana, ki je v deževnih razmerah zdrsnil s ceste.

Finishing Friday with a lead change 🔃@KalleRovanpera moves ahead of @ElfynEvans by 11.7s with a dominant stage win as the rain worsens for those behind 🥇#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/i8RBwxT7qf