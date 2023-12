Vsaka informacija o nekdanjem sedemkratnem svetovnem prvaku v F1 je deležna podrobnega preverjanja, vsak napačen korak ali laž pa takoj pod drobnogledom odvetnikov, nad čemer že desetletje bdi Schumacherjeva žena Corinna.

Ta je ves čas ob svojem možu, večkrat je deležna tudi kritik predvsem nemških tabloidov, saj skrbno skriva zdravstveno stanje idola množic v Nemčiji in po svetu.

Predvsem njegovi navijači po svetu so se že privadili na "skrivnostno meglico" okoli vile Schumacherjevih ob Ženevskem jezeru v Švici. Dobrih 100 km južno od Ženeve pa je pred desetimi leti pristašem dirkaškega športa zastal dih ob informacijah o hudi nesreči takrat nedavno upokojenega zvezdnika.

Foto: Reuters

Le nekaj skopih izjav in tožbe zaradi poneverjanja informacij

Smučanje zunaj označenih prog v francoskih Alpah s takrat 14-letnim sinom Mickom, kasneje dirkačem v F1, se je usodnega 29. decembra 2013 sprevrglo v tragedijo. Udarec z glavo v rob skalo, četudi je Schumacher nosil čelado, je povzročil hude poškodbe možganov.

V Grenoblu so ga dvakrat operirali, marca 2014 pa je bilo nekaj spodbudnih znakov, zaradi česar so ga počasi zbujali iz umetne kome. Junija 2014 je zapustil kliniko v Grenoblu in zdravljenje nadaljeval v Lozani, od septembra 2014 pa je rehabilitacijo nadaljeval doma.

Kasneje so v javnost curljala le skopa poročila o njegovem napredku. Po pisanju britanskega Telegrapha je njegov prijatelj in prav tako nekdanji dirkač Philippe Streiff za eno od francoskih radijskih postaj novembra 2014 dejal, da Schumacher ne more govoriti, da ima težave s spominom ter je tako kot on, ki je tetraplegik, na invalidskem vozičku.

Maja 2015 je v izjavi za javnost Schumacherjeva zastopnica Sabine Kehm dejala, da je stanje zmagovalca 91 dirk za veliko nagrado resda postopoma boljše, a da je pri tem treba upoštevati resnost poškodb.

Foto: AP / Guliverimage

Odvetniki nad tabloid, ki je trdil, da Schumacher lahko hodi

Predvsem nemški tabloidi so se ves čas borili, da bi pridobili ekskluzivne informacije. Z domnevno eno od teh so decembra 2015 pri Die Bunte poročali, da lahko Schumacher hodi, kar je slabo leto kasneje odvetnik družine po novi tožbi zanikal.

Je pa leta 2019 Jean Todt, nekdanji šef ekipe Ferrari, s katero je Schumacher osvojil pet od sedmih naslovov med letoma 2000 in 2004, dejal, da njegov nekdanji varovanec napreduje, a ima težave pri komunikaciji. Francoz je dodal, da lahko Nemec doma spremlja dirke formule 1, kar je pri njegovih navijačih pustilo nekaj optimizma.

V vseh teh letih je bil napredek počasen, stroški zdravljenja pa astronomski. Zgolj domača oskrba nekdanjega šampiona je družino stala več deset milijonov evrov, do konca leta 2016 je račun znašal več kot 20 milijonov evrov, po pisanju Suna in Foxa. Pred štirimi leti je bil Schumacher deležen tudi zdravljenja z izvornimi celicami pri mednarodno priznanem kirurgu in pionirju na tem področju Philippu Menascheju.

Njegovo zdravstvena ekipa je takrat dejala, da je Schumacher pri zavesti, pri ostalih informacijah pa so Menaschejevi sodelavci ostali skopa zaradi sporazuma o zaupnosti z družino oziroma dirkačevo ženo Corinno. Ta je v Netflixovi dokumentarni seriji pred dobrima dvema letoma razkrila, da je "zdaj vse drugače, ampak da je Michael prisoten".

"Trudimo se nadaljevati življenje kot družina," pravi Corinna Schumacher, žena Michaela Schumacherja. Foto: Guliverimage/Getty Images

Dodala je, da ji "vsak dan pokaže, kako močan je. Trudimo se nadaljevati življenje kot družina". Njegov sin Mick pa je mamo dopolnil z besedami: "Z očetom bi se zdaj razumela drugače kot prej. Zdaj govoriva podoben jezik, jezik dirkaškega športa. Imela bi veliko za razpravljat. Dal bi vse, da bi to lahko počela, to bi bilo kul."

V javnosti se 54-letni Schumacher ni pojavil vse od tragične nesreče, zato je toliko bolj odmeval "prvi intervju" po skoraj desetih letih, ki so ga objavili aprila pri tabloidu Die Aktuelle.

Kasneje se je izkazalo, da je zanj poskrbela umetna inteligenca, ki je simulirala trenutno Schumacherjevo stanje. Pod grožnjami tožbe je tabloid posledično odpustil glavno urednico zaradi izmišljenega pogovora s 54-letnikom ter se opravičil.

Todt: To ni Michael od prej, a je še vedno tam

Od tedaj novih informacij o zdravstvenem stanju Schumacherja ni bilo. Vse od nesreče pred desetimi mediji nenehno ugibajo, da nemški as, ki bo 5. januarja dopolnil 55 let, nikoli več ne bo imel kolikor toliko normalnega življenja, spet drugi upe polagajo v moderno medicino, prihodnost ter čudež. Javnost bi še najbolj pomiril popoln uvid v njegovo zdravstveno stanje.

V zadnjem času sta se o dogajanju znotraj Schumacherjeve medijsko izolirane vile ob Ženevskem jezeru oglasila njegov brat Ralf Schumacher ter Todt, ki imata med redkimi privilegije obiskovanja sedemkratnega svetovnega prvaka.

"Po zaslugi moderne zdravniške tehnologije smo dosegli že zelo veliko, toda nič ni več tako, kot je bilo," je za Bild dejal mlajši od bratov Schumacher.

Todt pa je za L'Equipe pristavil, da Michaela ne pogreša, "ker je on še vedno tam" in dodal: "To ni Michael od prej, je drugačen, ampak družina mu ves čas stoji ob strani, ga ščiti. Njegovo življenje se je spremenilo, sam pa sem privilegiran, ker lahko od časa do časa z njim delim trenutke."