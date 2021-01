Nizozemska najstnica piše zgodovino pri Ferrariju

Weugova je zmagala na petdnevnem kampu na sedežu italijanskega podjetja in bila hitrejša tudi od večine fantovskih tekmecev na dirkališčih Maranelloi in Fiorano, zato so se pri Ferrariju odločili, da dobi priložnost tudi v akademiji.

BREAKING: Maya Weug joins the Ferrari Driver Academy! She is the first female EVER in the academy pic.twitter.com/0N7c6B3NDL — F2.Addict (@AddictF2) January 22, 2021

"To je ključni trenutek v zgodovini Scuderie Ferrari in naše akademije," je ocenil vodja ekipe Mattia Binotto, ki dodaja, da je s tem tudi Ferrari jasno pokazal, da delajo vse, da se tudi avto-moto šport naredi enakopraven in vključujoč.

Weugova je sicer rojena v Španiji, njena mati je Belgijka, oče pa Nizozemec.

Ženske v formuli 1 so sicer redkost, a so že dolgo del tekmovanja. Prva je bila davnega leta 1958 Maria Teresa de Filippis, Lella Lombardi se je leta 1975 prebila celo med dobitnike točk.

