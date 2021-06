Na dirkah v Spielbergu brez omejitev števila gledalcev

Na dirkališču Red Bull Ring bo 8. avgusta najprej dirka za veliko nagrado Štajerske, nato pa ji bo 15. avgusta sledila še VN Avstrije.

Obe dirki bosta prvi brez omejitev števila gledalcev na tribunah in ob stezi, ki so bile sicer v veljavi zaradi omejitev, povezanih z zamejitvijo epidemije novega koronavirusa. Vstop na dirkališče pa bo možen le ob predložitvi potrdila PCT.

"Med dirkama letos poleti v Avstriji ne bodo veljale omejitve za gledalce. Vrata Red Bull Ringa, ki lahko sprejme do 40.000 gledalcev, bodo odprta za navijače motoGP. Pod pogojem, da so cepljeni, oziroma imajo svež negativen izvid testa (antigen, PCR-test na koronavirus) ali da imajo dokaz, da so preboleli covid-19," so sporočili iz agencije z glavnim sedežem v Madridu, ki skrbi za organizacijo tekmovanj za motoGP.

Po drugi strani pa bo tako imenovani "paddock" med obema dirkama še naprej deloval kot ločeni sanitarni mehurček.

Preberite še: