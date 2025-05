Umrl je legendarni avstrijski ekstremni kolesar Gerhard Gulewicz

V starosti 57 let je zaradi srčnega napada v St. Wolfgangu nepričakovano umrl eden najbolj znanih avstrijskih vzdržljivostnih športnikov Gerhard Gulewicz. Novica je pretresla športno javnost, saj je Gulewicz veljal za simbol predanosti in nepopustljivosti v ekstremnem kolesarstvu.

Gerhard Gulewicz je kar dvanajstkrat nastopil na sloviti Race Across America, eni najzahtevnejših vzdržljivostnih preizkušenj na svetu. Vztrajno se je boril skozi puščave, čez gorske prelaze in s pomanjkanjem spanca, vedno z izjemno odločnostjo in disciplino. Kljub izjemnim naporom mu nikoli ni uspelo zmagati, a je s svojo srčnostjo postal ena najbolj prepoznavnih osebnosti tega športa.

Leta 2000 je odkril gorsko kolesarjenje in ekstremne športe. Sledili so številni mednarodni uspehi, vključno z naslovom svetovnega prvaka v 24-urnem gorskem kolesarjenju (2005), večkrat je bil podprvak na svetovnem in evropskem prvenstvu. Mejnik v njegovi karieri se je zgodil leta 2007, ko je najhitreje prečkal Avstralijo: 4.300 kilometrov od Pertha do Sydneyja je prekolesaril v samo sedmih dneh, osmih urah in 49 minutah.

Slovo od profesionalnega športa z dvignjeno glavo

Tudi filmski svet je bil pozoren nanj: leta 2014 je njegova zgodba postala del dokumentarnega filma Attention – A Life in Extremes, ki je njegovo predanost in neutrudno zagnanost približal širšemu občinstvu.

Foto: Instagram

Poleg športnih dosežkov je bil Gulewicz tudi iskan motivacijski trener. Z avtentično prepričljivostjo in živim zgledom je ljudi motiviral, da so prepoznali lastne meje in presegli samega sebe.