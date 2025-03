Slab štart v prvi vožnji, a je Gajser še v igri za zmago

Timu Gajserju se je na zadnjih treh lanskih dirkah prvenstva MXGP izmikala 50. zmaga v svetovnem prvenstvu v motokrosu in vse kaže, da je ne bo dosegel niti na prvi nove sezone. V prvi vožnji velike nagrade Argentine je bil po slabšem štartu tretji, od prvega kroga do cilja sta na prvih dveh mestih vozila Romain Febvre in Maxime Renaux. Jan Pancar je bil 14. Odločilna druga vožnja bo ob 20:10.

Tim Gajser pred več tisoč navijači v Cordobi na severu Argentine. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V prvi vožnji smo na blatni štartni ravnini videli slabši štart za oba slovenska motokrosista v elitnem razredu MXGP, Tim Gajser (Honda) je bil v prvem krogu osmi, Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki mu je zastrupitev s hrano vzela nekaj moči, pa 15. Tako imenovani "hole shot" je dobil Jeremy Seewer (Ducati), a ga je že v drugem zavoju prehitel Romain Febvre (Kawasaki). Ta je imel že po dveh krogih tri sekunde prednosti pred Maximom Renauxjem (Yamaha) in Seewerjem. Vse hitreje je vozil Gajser in se v tretjem krogu prebil do četrtega mesta, a je imel že devet sekund zaostanka za vodilnim. Je pa krog in pol pozneje, v 11. minuti vožnje, s še enim agresivnim manevrom prehitel Seewerja.

Nato pa je naloga za štirikratnega prvaka na 450-kubičnih motorjih postala skoraj nemogoče: zaostanek za prvima dvema je bil 15 sekund. Sredi vožnje je večjo napako storil Renaux, a izgubil samo šest sekund. Tim je preostanek vožnje odpeljal umirjeno, ni pretiraval, zadovoljil se je s tretjim mestom. Pancar, ki je imel na začetku eno manjšo napako, je bil 13. Ob odsotnosti poškodovanega Jeffreyja Herlings (KTM) je bil najboljši voznik avstrijske znamke novinec v MXGP Lucas Coenen (KTM) na sedmem mestu.

MXGP, VN Argentine, prva vožnja:



1. Romain Febvre (Kawasaki)

2. Maxime Renaux (Yamaha)

3. Tim Gajser (Honda)

4. Mattia Guadagnini (Ducati)

5. Glenn Coldenhoff (Fantic)

6. Jeremy Seewer (Ducati)

7. Lucas Coenen (KTM)

8. Jago Geerts (Yamaha)

…

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek sezone:



1. Romain Febvre (Kawasaki) 34 točk

2. Maxime Renaux (Yamaha) 32

3. Tim Gajser (Honda) 28

4. Jeremy Seewer (Ducati) 22

5. Mattia Guadagnini (Ducati) 22

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 21

7. Lucas Coenen (KTM) 14

8. Jago Geerts (Yamaha) 13

…

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 8



Prvak De Wolf dobil prvo vožnjo v MX2

V šibkejšem razredu MX2 na 250 kubičnih motorjih je prvo vožnjo dobil branilec lovorike Kay de Wolf (Husqvarna), ki je dobil štart in vodstva ni več prepustil. Osem sekund za njim je karirasto zastavo prevozil Simon Längenfelder (KTM), tretji pa je bil Cas Valk (KTM), ki je zaostal že pol minute. Sacha Coenen (KTM) je bil po štartu sicer drugi, a je že v prvem krogu padel in vožnjo končal kot deveti.