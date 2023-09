Gajser je zdaj zares nazaj: na pol poti do stopničk

Tim Gajser je zdaj zares nazaj v stari šampionski formi. V prvi vožnji VN Turčije je osvojil drugo mesto in je tako na pol poti do stopničk, ki si jih je zadal za to dirko. Hitrejši je bil samo Romain Febvre, ki je zmagal šest od zadnjih sedmih dirk. Druga vožnja bo ob 16.10. V MX2 nastopata dva Slovenca, prvič po enajstih letih.

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Lanski zmagovalec VN Turčije in lanski svetovni prvak v MXGP Tim Gajser (Honda) se mesec in pol po vrnitvi po najtežji poškodbi v karieri spet bori za zmagovalni balkon. V prvi vožnji je dobro štartal in nato še profitiral s padcem Jorgeja Prada (GasGas). Več kot polovico vožnje je tako odpeljal na prvem mestu, tri sekunde pred Romainom Febvrom (Kawasaki). A Francoz je vrhunsko vožnjo z zadnjih dirk prenesel tudi na turško preizkušnjo (šest zmag in drugo mesto na prejšnjih sedmih VN). In Tima je prehitel ter dobil vožnjo s prednostjo petih sekund. Prado, ki je pred osvojitvijo prvega naslova v močnejšem razredu, je bil 13.

Druga vožnja v razredu MXGP bo ob 16.10.

MXGP Turčije, 1. vožnja:



1. Romain Febvre (Kawasaki)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Maxime Renaux (Yamaha)

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

5. Alberto Forato (KTM)

6. Glenn Coldenhoff (Yamaha)

Prve točke za Peklaja v MX2

V MX2 sta prvič po 11 letih (leta 2012 Gajser in Peter Irt) dirkala dva Slovenca. Jan Pancar (KTM), ki zaseda 11. mesto v skupnem seštevku, je v prvi vožnji končal na 13. mestu in za najhitrejšim Simonom Längenferlderjem (GasGas) zaostal kar minuto in 15 sekund. Debitant na dirki svetovnega prvenstva Jaka Peklaj (Husqvarna) pa je s krogom zaostanka v konkurenci vsega 18 voznikov končal na 16. mestu in si tako pridirkal prvih pet točk v svetovnem prvenstvu. Šestnajstletnik je letos s 125-kubičnim motorjem nastopal v evropskem prvenstvu EMX125, zdaj pa s selitvijo na 250-kubični motor preskočil evropski razred EMX20. V Turčijo je prišel po izkušnje.

Druga vožnja v MX2 bo ob 15.10.