Na brutalni progi Gajser zadržal rdečo tablico, zmaga Herlingsu

Motošportni svet je to nedeljo gledal proti Belgiji: ob klasični dirki formule 1 v Spaju je tam potekala tudi 14. dirka svetovnega prvenstva v motokrosu. In tudi Lommel je ena od dirkaških klasik. Pravijo, da je najtežja motokros dirka na svetu. Z zares zastrašujoče dobro vožnjo je z maksimalnimi 50 točkami zmagal Jeffrey Herlings, Jorge Prado je bil drugi, Romain Febvre pa tretji. Zmagovalec prejšnje dirke v Loketu Tim Gajser se je na mivki precej mučil in bil s 34 točkami četrti, a vseeno ohranil rdečo tablico vodilnega v MXGP. Jan Pancar je z 19. mestom v drugi vožnji osvojil dve točki.

Jorge Prado (GasGas) in Jeffrey Herlings (KTM) sta bila na sobotnih kvalifikacijah razred zase, 25 sekund pred tretjim Timom Gajserjem (Honda), a vodilni v letošnjem svetovnem prvenstvu je bil odločen, da dokaže, da tudi on obvlada vožnjo v mivki. Ta je iz kroga v krog globlja in z več luknjami, najpomembneje je, da se najde dober ritem. Za Tima bi bil lep rezultat že tretje mesto, saj v borbi za lovoriko šteje predvsem konstantnost in to ima slovenski as letos najboljšo.

Herlings v prvi vožnji letel, Gajser se je mučil

Tim Gajser je bil v prvi vožnji peti. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V prvi vožnji je najbolje potegnil s štarta Prado in vodil večji del dirke. Herlings je znova slabše štartal, sredi vožnje pa še trčil z zaostalim za krog in se pri tem udaril v koleno. Še po dirki je bil besen kot ris. Tako se je moral dvakrat prebijati naprej. In se tudi je. In to na kakšen način! V zadnjih minutah je vozil tudi po štiri sekunde na krog hitreje od Španca. Po štiri sekunde! In se kar izstrelil mimo njega. Tretji je bil še en nizozemski mojster mivke Calvin Vlaanderen (Yamaha).

Gajser v uvodnih krogih ni našel ritma, vidno se je mučil s težko progo. Vozil je celo na sedmem mestu, a se sredi vožnje prebil na peto, nato pa umiril tempo in ostal za Romainom Febvrom (Kawasaki). V cilju je bil 54 sekund za Herlingsom. Za drugega Slovenca v MXGP je mivka že zahtevnejši teren, obenem pa je Jan Pancar (TEM JP253 KTM) zaradi vnetja dihal še na antibiotikih. Bil je 21.

MXGP Belgije:



1. Jeffrey Herlings (KTM) 50 točk

2. Jorge Prado (KTM) 44

3. Romain Febvre (Kawasaki) 38

4. Tim Gajser (Honda) 34

5. Glenn Coldenhoff (Fantic) 30

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 29

…

20. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 2

Herlingsu dirka s 50 točkami, Gajser četrti

Tim Gajser je bil četrti v drugi vožnji. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "V Rioli sem se počutil dobro, a Lommel je druga zgodba. Lahko sem veliko boljši kot v prvi vožnji. Proga je zelo težka. Treba je voziti pametno," je pred štartom druge vožnje povedal Gajser. A se mu je ta zapletla že v prvem zavoju, ko so ga zaprli. Bil je sedmi. Še slabše se je v gneči prvega zavoja znašel Pancar, ki je celo zapeljal s proge.

Štart je znova dobil Prado, pred obema voznikoma tovarniškega Kawasakija in Herlingsom. Je pa Gajser že v prvem krogu dobro prehiteval in se prebil na četrto mesto. V drugem krogu pa je bil že tretji, ko se je v nasuto linijo zakopal Romain Febvre (Kawasaki). Pred slovenskim motokrosistom sta bila samo še Prado in Herlings. Sredi vožnje je Nizozemec prehitel Španca in se odpeljal do svoje tretje zmage letos in 106. v karieri.

V drugi polovici vožnje je imel Gajser hud dvoboj s Febvrom, dirkača na Hondi je precej premetavalo in Kawasakijev adut je prišel na tretje mesto. Tim je popustil v svojem ritmu in raje varno skozi cilj druge vožnje pripeljal na četrtem mestu. Pancar je medtem delal manj napak kot tekmeci okrog njega in se za dve točki prebil na 19. mesto. Herlings ga je za cel krog prehitel šele v predzadnjem krogu vožnje.

MXGP, skupni seštevek (14/20):



1. Tim Gajser (Honda) 705 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 681

3. Jeffrey Herlings (KTM) 667

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 507

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 479

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 419

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 176

V MX2 16-letno dekle osvojila prvo točko

Lotte van Drunen Foto: Guliverimage Prvo vožnjo so že odpeljali v šibkejšem razredu MX2. Napak in padcev ni manjkalo. Še najhitrejši in tudi vodilni v svetovnem prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna) je v cilju dejal, da je bila proga brutalna. Drugi je bil Rick Elzinga (Yamaha), tretji pa Camden McLellan (Triumph), potem ko je v zadnjem krogu padel Gajserjev ekipni kolega Ferruchio Zanchi (Honda). Ta je dolgo dirkal na drugem mestu, a bil na koncu sedmi.

Na štartu je bila tudi Lotte van Drunen (Yamaha) in je v konkurenci 24 voznikov končala na 21. mestu. Dekleta imajo sicer svoje svetovno prvenstvo, 16-letna Van Drunenova pa vodi po petih dirkah. Redko se zgodi, da bi katera od deklet vozila v moški konkurenci.

V drugi vožnji je Van Drunenova osvojila 20. mesto in svojo prvo točko v moški konkurenci. Drugo vožnjo je sicer dobil Simon Längerfelder (GasGas), De Wolf pa je z drugim mestom osvojil "grand prix" in še okrepil vodstvo v skupnem seštevku. Drugi je bil na 14. dirki sezone Elzinga in tretji Längenfelder.

Naslednji konec tedna ni dirke svetovnega prvenstva, nato pa spet sledijo tri v treh tednih: Švedska, Nizozemska in Švica. Le ena od teh na mivki.