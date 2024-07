Gajser se lahko boji hitrosti Prada in Herlingsa

Jorge Prado Foto: Guliverimage Kvalifikacijska vožnja v elitnem razredu MXGP na VN Belgije na progi z najglobljo mivko na koledarju (Lommel) je potrdila, da bomo znova spremljali troboj za zmago: Tim Gajser (Honda), Jorge Prado (GasGas) in Jeffrey Herlings (KTM). Slovenec, Španec in Nizozemec so pred zadnjimi sedmimi dirkami prvenstva tudi tekmeci za naslov prvaka. Lommel sta Tim in Jeffrey osvojila trikrat, Jorge štirikrat.

Prado je dobil štart kvalifikacijske vožnje, Gajser je bil v prvem zavoju drugi, Herlings pa izven prve peterice. A Nizozemec se je po znova slabšem štartu v nekaj krogih prebil na tretje mesto. Sredi vožnje je zaostajal tri sekunde in pol za slovenskim motokrosistom in osem za vodilnim Špancem. A Herlings je nizal najhitrejše kroge, prehitel Gajserja in v zadnjem krogu napadel še Prada. A neuspešno. Kvalifikacijsko vožnjo in 10 točk za svetovno prvenstvo je osvojil voznik na GasGasu. Vodilni v prvenstvu Gajser je tako izgubil dve točki v primerjavi z njim in eno proti tekmecu na znamki KTM.

Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je prejšnji konec tedna na VN Češke izgubil precej moči zaradi bolezni, zato je zanj belgijska mivka še dodaten izziv. Na kvalifikacijski vožnji je bil 24. Čaka ga težko delo, če želi v nedeljo osvojiti nove točke za prvenstvo. Prva vožnja bo ob 14.15 in druga ob 17.10.

MXGP Belgije, kvalifikacijska vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Tim Gajser (Honda)

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

5. Kevin Horgmo (Honda)

6. Brian Bogers (Fantic)

...

24. Jan Pancar (KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (13/20):



1. Tim Gajser (Honda) 671 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 637

3. Jeffrey Herlings (KTM) 617

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 478

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 452

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 389

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 174

V MX2 je bil na kvalifikacijah najhitrejši Nizozemec Kay de Wolf (Husqvarna), tudi vodilni v skupnem seštevku sezone. Mladi Slovenec Jaka Peklaj si je želel nastopiti, a po padcu in zlomljenem prstu iz Loketa minulo nedeljo še ni bil nared.