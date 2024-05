Gajser na pol poti do prve zmage in rdeče tablice

Tim Gajser v Franciji, na eni svojih najljubših prog (Saint-Jean-d'Angely), dirka za prvo zmago letošnje sezone. In po prvi vožnji v razredu MXGP kaže dobro. Dobil jo je pred Jorgejem Pradom in Romainom Febvrom. Jan Pancar, ki je v soboto praznoval 24. rojstni dan, je končal na 14. mestu. Štart odločilne druge vožnje bo ob 17.10.

Štartna rampa na VN Francije ni bila tako pomembna, iz vseh položajev so bile linije do prvega zavoja dobre, a je bil štart vseeno zahteven, saj je bila podlaga po sobotnem dežju globoko preorana. V prvi vožnji je najbolje potegnil najhitrejši na kvalifikacijah Romain Febvre (Kawasaki), a je Tim Gajser (Honda) po sicer povprečnem štartu že v prvem krogu opravil najprej s Jorgejem Pradom (GasGas), ki se na blatu že v soboto ni znašel najbolje, in nato za vodstvo še s Francozom. Jeffrey Herlings (KTM) je bil po prvem krogu osmi, Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki je v "paddocku" praznoval 24. rojstni dan, pa 19.

Tim Gajser je dobil prvo vožnjo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser in Febvre sta iz kroga v krog vozila hitreje, do polovice vožnje si je petkratni svetovni prvak priboril tri sekunde prednosti. Medtem je Pancar pridobil že štiri mesta. Slovenski voznik na Hondi ni spustil tempa, francoski mu ni več mogel slediti, morda je čutil tudi bolečine, potem ko si je na sobotnem treningu poškodoval palec. Pred zadnjimi tremi krogi je Febvra prehitel Prado. Prvo vožnjo je tako šest sekund pred Špancem dobil Gajser, Febvre je na tretjem mestu zaostal že 19 sekund. "Proga je zahtevna, luknje v kanalih so neugodne. Ob koncu, ko je pritiskal Prado, mi je malo zategnilo roke. Sicer pa dobra vožnja," je po prvi povedal Gajser. Herlings je bil šesti, Pancar pa z minuto in 19 sekundami zaostanka 14.

MXGP Francije, 1. vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Jorge Prado (GasGas)

3. Romain Febvre (Kawasaki)

4. Jeremy Seewer (Kawasaki)

5. Pauls Jonass (Honda)

6. Jeffrey Herlings (KTM)

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

V razredu MX2 je prvo vožnjo v Franciji dobil Lucas Coenen (Husqvarna). Izvrsten dvoboj sta uprizorila Kay de Wolf (Husqvarna) in Liam Everts (KTM), vmes tudi padla, se nato prebijala nazaj med najboljše. De Wolf, ki vodi v skupnem seštevku sezone, je prišel do tretjega mesta, Everts pa do šestega.

Jaka Peklaj (Husqvarna) bi moral nastopiti na dirki razreda EMX250, a se v soboto zaradi težav z motorjem ni pojavil na štartu prve vožnje. Ponoči so motor popravili, a v nedeljo zjutraj za štart druge znova ni deloval, kot bi moral in mladenič je ostal brez nastopa.