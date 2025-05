Po sobotni kvalifikacijski vožnji, ko je bil Jan Pancar (TEM JP253 KTM) šesti in je končal tudi pred Jeffreyjem Herlingsom (KTM), smo nedeljsko VN Francije v Erneeju še težje pričakovali. Proga trenutno edinemu slovenskemu motokrosistu v MXGP (Tim Gajser okreva po poškodbi rame) ustreza, je bila pa tehnično zahtevnejša, ker je ponoči deževalo. Dolenjcu štart prve vožnje ni najbolje uspel. Sredi prvega kroga je bil šele 12., ne veliko boljši pa vodilni v prvenstvu MXGP Romain Febvre (Kawasaki). Najbolje sta z rampe potegnila novinec Lucas Coenen (KTM) in veteran Jeffrey Herlings (KTM) na svoji 200. dirki v svetovnem prvenstvu.

Jan Pancar Foto: Daniel Novakovič/STA V drugi polovici vožnje sta največ pridobivala Pancar in Febvre. Slovenec, ki se z velikimi tovarniškimi ekipami bori skupaj z očetom in družinsko ekipo, je napredoval na osmo mesto, Francoz pa je ujel in v 26. minuti prehitel tudi Herlingsa na drugem mestu. Coenen je bil samo še sekundo pred njim, publika v Erneeju je bila vse glasnejša. Še en voznik je pridobival mesta, Gajserjev ekipni kolega Ruben Fernandez (Honda), ki je na štartu padel. Z zadnjega mesta je prišel do 11., prva deseterica pa je bila predaleč.

Coenen je vseeno dobil prvo vožnjo, a le dve sekundi pred Febvrom. Tretji Herlings je zaostal devet sekund, ostali že več kot 30. Pancar je na osmem mestu zaostal 50 sekund. Za še boljši izid potrebuje boljši štart. Morda mu uspe v drugi vožnji, ki bo ob 17.10.

MXGP Francije, 1. vožnja:



1. Lucas Coenen (KTM)

2. Romain Febvre (Kawasaki)

3. Jeffrey Herlings (KTM)

4. Maxine Renaux (Yamaha)

5. Jeremy Seewer (Ducati)

6. Andrea Bonacorsi (Fantic)

…

8. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

V šibkejšem razredu MX2 je bil v prvi vožnji razred zase Simon Längerfelder (KTM), saj jo je dobil s prednostjo kar 23 sekund pred Andreo Adamom (KTM), pa Nemec zadnjih deset minut sploh ni dirkal na polno. Vodilni v skupnem seštevku sezone Kay de Wolf (Husqvarna) je dvakrat padel in se z zadnjega mesta prebil na 14. Že v soboto je padel na kvalifikacijah in naj bi imel več manjših težav s poškodbami.

Štart druge vožnje v MX2 je ob 16.10.

Prva polovica sezone se bo naslednji konec tedna sklenila z VN Nemčije. Tudi proga v Teutschenthalu zelo ustreza Janu Pancarju. V Nemčiji naj bi bil v razredu MX2 na štartu tudi mladi Jaka Peklaj (Husqvarna), ki je okreval v poškodbi.