Motokrosisti se to soboto na VN Češke v Loketu merijo za kvalifikacijske točke. V MX2 Jaka Peklaj dirka ob 16.35, Tim Gajser in Jan Pancar pa v MXGP ob 17.25. Zmagovalec dobi 10 točk za svetovno prvenstvo in pravico, da na nedeljski dirki kot prvi izbira štartno rampo. Gajser je to sezono dobil pet od 12 kvalifikacijskih voženj. Na treningu sta bila sicer nekaj hitrejša Jeffrey Herlings in Jorge Prado. Tim je odpeljel tretji čas, Pancar pa devetega. Voznik s številko 243 je to soboto že zmagal, v EMX65, 10-letni Roko Ivandić.