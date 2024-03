Prvo vožnjo prve velike nagrade v novi sezoni svetovnega prvenstva v motokrosu je dobil branilec lovorike Jorge Prado (GasGas). Tim Gajser (Honda) je po slabšem štartu in dveh napakah v prvem krogu končal na petem mestu, potem ko je ob koncu vozil najhitrejše kroge. Jan Pancar (KTM) je na debiju v MXGP končal na 15. mestu in osvojil svojih prvih šest točk. O zmagovalcu VN Argentine bo odločala druga vožnja ob 20.10.

MXGP, VN Argentine, prva vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Romain Febvre (Kawasaki)

3. Pauls Jonass (Honda)

4. Maxime Renaux (Yamaha)

5. Tim Gajser (Honda)

6. Glenn Coldenhoff (Fantic)

7. Jeremy Seewer (Kawasaki)

8. Jeffrey Herlings (KTM)

15. Jan Pancar (KTM)

Tim Gajser je v prvem krogu naredil dve napaki. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Prva od 20 velikih nagrad v svetovnem prvenstvu 2024 je VN Argentine v Patagoniji. Sobotno kvalifikacijsko vožnjo, prvih 10 točk in rdečo tablico vodilnega je dobil Tim Gajser (Honda). V nedeljo je kot prvi izbiral štartno rampo in v prvi vožnji izbral povsem notranjo, a so ga tekmeci zaprli in iz prvega zavoja je zapeljal na šestem mestu. V prvem krogu je šel nato na polno, prehitel tri, nato pa v dveh zaporednih zavojih naredil napaki. Po prvi se je ujel, po drugi končal na tleh. Izgubil je 18 sekund in nadaljeval na 13. mestu. Nekaj krogov pozneje je v istem zavoju padel še Jeffrey Herlings (KTM). Po nekaj umirjenih krogih je Gajser v drugi polovici vožnje stopil na plin, začel prehitevati tekmeca za tekmecem. Ob koncu vožnje je dosegal najhitrejše čase krogov. In prišel skozi cilj kot peti. Herlings je napredoval do osmega mesta. Dvajset sekund pred Timom sta kot prvi in drugi ciljno črto prečkala Jorge Prado (GasGas) in Romain Febvre (Kawasaki), voznika, ki sta se lani, ko sta Gajser in Herlings izpustila večji del prvenstva, borila za naslov prvaka.

Drugi Slovenec, novinec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM), je prvo vožnjo odpeljal brez napake in z minuto in 41 sekundami zaostanka končal na 15. mestu. Ob poškodbah nekaj tovarniških voznikov kakšno mesto nižje, kot si je sam želel. Mladi Dolenjec nastopa z družinsko ekipo in se je že lani v MX2 uspešno boril z bogatejšimi tekmeci, z ekipami, ki štejejo precej več članov kot njegova, ki jo z očetom sestavljata sama.

Poškodbe se že vrstijo

Ruben Fernandez je padel v prvem zavoju kvalifikacijske dirke in zaradi poškodbe stopala v Argentini na dirki ne nastopa. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Roan van de Moosdijk, motokrosist nove Fanticove tovarniške ekipe, se je poškodoval na zadnji pripravljalni dirki (koleno) in v Argentino niti ni pripotoval. Enako velja za Mattio Guadagninija (Husqvarna), ki ima počeno lopatico. V zapletu kar petih voznikov v prvem zavoju sobotne kvalifikacijske vožnje pa so nastradali trije in izustili prvo dirko sezone: Jago Geerts (Yamaha) ima zlomljeno roko, Brent van Doninck (Honda) stegnenico, Rubens Fernandez (Honda) pa poškodbo stopala (upajo, da bo nared do VN Španije čez dva tedna). Brez nastopa je ostal tudi Alberto Forato (Honda), ki je padel pred tednom dni, bil zaradi hematoma operiran, poskusil v soboto dirkati, a so bile bolečine prehude. V razredu MX2 pa je VN Argentine izpustil eden od kandidatov za naslov prvaka Liam Everts (KTM), ki si je zlomil prst. Pred dnevi smo se z Gajserjem pogovarjali, kako letos vsi najboljši prvenstvo začenjajo zdravi, a zdaj so poškodbe že precej skrčile štartno rampo., motokrosist nove Fanticove tovarniške ekipe, se je poškodoval na zadnji pripravljalni dirki (koleno) in v Argentino niti ni pripotoval. Enako velja za(Husqvarna), ki ima počeno lopatico. V zapletu kar petih voznikov v prvem zavoju sobotne kvalifikacijske vožnje pa so nastradali trije in izustili prvo dirko sezone(Yamaha) ima zlomljeno roko,(Honda) stegnenico,(Honda) pa poškodbo stopala (upajo, da bo nared do VN Španije čez dva tedna). Brez nastopa je ostal tudi(Honda), ki je padel pred tednom dni, bil zaradi hematoma operiran, poskusil v soboto dirkati, a so bile bolečine prehude. V razredu MX2 pa je VN Argentine izpustil eden od kandidatov za naslov prvaka(KTM), ki si je zlomil prst.

Längenfelder napovedal boj za prvaka

Timov ekipni kolega Ferruccio Zanchi, ki dirka v MX2. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V MX2 je prvo vožnjo dobil Simon Längenfelder (GasGas), potem ko je nekaj krogov pred koncem prehitel Thibaulta Benistanta (Yamaha). Ta je v zadnjem zavoju izgubil še drugo mesto, ko je mimo prišel Kay de Wolf (Husqvarna). Kar 24 minut je vodil novinec v svetovnem prvenstvu Marc-Antoine Rossi (GasGas), a po dveh napakah končal na četrtem mestu. Ni bil edini novinec, ki je bil hiter: Ferruccio Zanchi (Honda) je bil sedmi, Andrea Bonacorsi (Yamaha) 12. Aktualni svetovni prvak Andrea Adamo (KTM) je bil samo osmi, najhitrejši na sobotni kvalifikacijski vožnji Lucas Coenen (Husqvarna) pa je padel in odstopil.

Dosedanji nastopi Tima Gajserja v Argentini (MXGP):



2022 - 1.

2019 - 2.

2017 - 1.

2016 - 1.