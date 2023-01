Mulec nekaj mest izgubil, Marčič pa pridobil

Dvainpetdesetletni Katarec, sicer lanski zmagovalec, je bil s toyoto po 430 km hitrostne preizkušnje za vsega 14 sekund hitrejši od Nizozemca Erika van Loona, 5,05 minute pa je za zmagovalcem zaostal Španec Carlos Sainz.

🚗💨 @CSainz_oficial always pedal to the metal! #Dakar2023 pic.twitter.com/3e2UNC6fSH

V skupnem seštevku se je Naser Al-Atijah vodilnemu Sainzu približal na 2,12 minute. Tretji je Francoz Mathieu Serradori, ki zaostaja 24,55 minute.

Med motociklisti je Mason Klein etapo končal 1,09 minute pred Nemcem Sebastianom Bühlerjem, še štiri sekunde več je na tretjem mestu zaostal Američan Skyler Howes.

🏍💨 Try to keep up with @MatthiasWalkner in the desert. #Dakar2023 pic.twitter.com/MeuD3wdGPo