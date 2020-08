Južnoafričan spisal zgodovino

Zmagovalec VN Češke v razredu motoGP je Brad Binder, ki je postal prvi Južnoafričan z zmago v najmočnejšem razredu. Tudi za njegovo moštvo KTM je to prva tovrstna zmaga. Binder je do premiernega zmagoslavja prišel že v svojem tretjem nastopu v elitnem razredu. Drugo mesto je pripadlo Italijanu Francu Morbidelliju, ki se je prvič zavihtel na zmagovalni oder, tretje pa Francozu Johannu Zarcu. Vodilni v prvenstvu Francoz Fabio Quartararo je končal kot sedmi.

24-letni voznik KTM je v Brnu vknjižil šele tretji nastop v kraljevskem razredu in kot prvi Južnoafričan prišel do zmage. Binder je po letu 2013 in Marcu Marquezu prvi novinec z zmago. Njegova najboljša uvrstitev v motoGP je 13. mesto s prve letošnje dirke za VN Španije. Privozil je tudi prvo zmago za avstrijski KTM v tem razredu.

Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila Italijan Franco Morbidelli na Yamahi, ki je zaostal 5,266 sekunde in sploh prvič pridirkal na stopničke, in Francoz Johann Zarco (+6,693). Binder se je za zgodovinski uspeh na čelo dirke povzpel devet krogov pred koncem, ko je prehitel Morbidellija. Slednji mu je nekaj časa lahko sledil, na koncu pa se je moral kar potruditi, da je ohranil drugo mesto, saj se mu je Zarco zelo približal.

Že kot otrok je sanjal Foto: Reuters

"Neverjeten dan je za menoj. Že kot otrok sem si želel take zmage. Vesel sem, da mi je to uspelo, brez podpore staršev od samega začetka to ne bi bilo mogoče. Škoda, da ju ni danes z menoj, saj sta običajno poleg. Prav tako je izjemno delo opravila moja ekipa. Vedel sem, da smo močni in da smo dobri. Nisem pa si mislil, da lahko zmagamo," se je smejalo Južnoafričanu.

Tudi Morbidelli ni bil razočaran, nasprotno je bilo zaradi prvih stopničk v tem razredu: "Izjemno, presrečen sem, le užival bom v tem trenutku. Za mano je dobra dirka, izpolnil sem svoj cilj in vozil v svojem ritmu. Prav tako nisem preveč obremenil pnevmatik, to je bilo pomembno danes. Hvala ekipi in vsem, ki so mi pomagali do tega velikega uspeha, do prvih stopničk."

Zarco kljub kazni na stopničkah, Quartararo daleč od boja za zmago

Zarco je po najhitrejšem času v sobotnih kvalifikacijah dirko začel s prvega startnega mesta, z drugega pa njegov rojak Quartararo. Tam nista bila dolgo, najbolj med obema je nazadoval Quartararo, ki je ostal daleč od boja za zmago. Zarco pa je stopil na zmagovalni oder kljub temu, da je moral odpeljati kazensko daljši krog. Najboljša trojica, med katero se je znašel tudi kaznovani Johann Zarco. Foto: Reuters

Njegova ekipa je protestirala, saj je bilo videti, da ni bil kriv zapleta z Polom Espargarojem, ko je peljal po notranjem delu oproge in sta potem iz nje tudi zdrsnila. A oba nadaljevala, Espargaro do 10. mesta.

Svetovni prvak Marquez je pred dnevi prestal nov operativni poseg, popravili so mu titanovo ploščico, ki se je poškodovala zaradi nabiranja stresa, tako da ga na Češkem ni bilo.

Selitev v Avstrijo

Naslednja tekma v močno prirejenem koledarju SP 2020 bo preizkušnja v Spielbergu za VN Avstrije 16. avgusta, prav tam pa bo teden dni pozneje potem sledila še ena dirka.

Bastianini z zmago v Brnu prevzel vodstvo v moto2 Enea Bastianini je z zmago prevzel vodstvo v razredu moto2. Foto: Reuters

Italijan Enea Bastianini (Kalex) je zmagal na dirki svetovnega prvenstva motociklistov v Brnu in v razredu moto2 prevzel vodstvo v seštevku sezone. Drugi je bil Britanec Sam Lowes (Kalex) z 0,423 sekunde zaostanka, tretji pa Američan Joe Roberts (Kalex) s 5,948 sekunde zaostanka. Japonec Tetsuta Nagashima (Kalex), ki je po treh dirkah pred Bastianinijem vodil v SP, je bil tokrat šele 11.

Foggia do prvenca v najšibkejšem razredu

Italijan Dennis Foggia (Honda) si je v Brnu privozil prvo zmago v najšibkejšem razredu svetovnega motociklističnega prvenstva v karieri. V moto3 je bil drugi Španec Albert Arenas (KTM), tretji pa Japonec Ai Ogura (Honda).

Arenas, zmagovalec uvodnih dveh dirk sezone 2020, še naprej ostaja v skupnem vodstvu v seštevku SP, po štirih dirkah ima 70 točk, drugi je Ogura z 52.

Izidi, motoGP: 1. Brad Binder (JAR/KTM) 41:38,764

2. Franco Morbidelli (Ita/Yamaha) +5.266

3. Johann Zarco (Fra/Ducati) 6,470

4. Alex Rins (Špa/Suzuki) 6,609

5. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 7,517

6. Miguel Oliveira (Por/KTM) 7,969

...



SP skupno (3), motoGP:

1. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha SRT) 59

2. Maverick Vinales (Špa/Yamaha) 42

3. Franco Morbidelli (Ita/Yamaha) 31

4. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 31

5. Brad Binder (JAR/KTM) 28

6. Johann Zarco (Fra/Ducati) 28

... Izidi, moto2: 1. Enea Bastianini (Ita/Kalex) 39:13,926

2. Sam Lowes (VBr/Kalex) +0,423

3. Joe Roberts (ZDA/Kalex) 5,948

... SP skupno (4), moto2:



1. Enea Bastianini (Ita/Kalex) 73

2. Luca Marini (Ita/Kalex) 58

3. Tetsuta Nagashima (Jap/Kalex) 55

... Izidi, moto3: 1. Dennis Foggia (Ita/Honda) 39:06,370

2. Albert Arenas (Špa/KTM) +0,205

3. Ai Ogura (Jap/Honda) 0,251

... SP skupno (4), moto3: 1. Albert Arenas (Špa/KTM) 70

2. Ai Ogura (Jap/Honda) 52

3. John McPhee (VBr/Honda) 51

...

