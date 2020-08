Francozu pole-position v Brnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoz Johann Zarco (Ducati-Avintia) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Češke in si je tako v Brnu v razredu motoGP privozil prvo startno mesto. Drugi pred tretjo dirko sezone svetovnega prvenstva je bil njegov rojak Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), ki vodi v prvenstvu.

Tridesetletni Zarco je šestič osvojil prvi startni položaj za dirko. Za Quartararojem, ki je zaostal 0,303 sekunde, so se do petega mesta zvrstili Italijan Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) ter Španca Aleix Espargaro (Aprilia) in Maverick Vinales (Yamaha).

V razredu moto2 je bil najhitrejši Američan Joe Roberts (Kalex), v moto3 pa Španec Raul Fernandez (KTM).

Svetovni prvak Španec Marc Marquez je pred dnevi prestal nov operativni poseg, popravili so mu titanovo ploščico, ki se je poškodovala zaradi nabiranja stresa, tako da ga na Češkem ni.

Dirka bo v nedeljo ob 14.00.

