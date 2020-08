Marc Marquez še enkrat na operacijo, bo sploh prišel v Brno?

Hola a tod@s! La operación ha ido bien y ya me encuentro mejor! 😃 Gracias al Dr. Mir y a todo su equipo. Con ganas de empezar la recuperación! Gracias por los mensajes de ánimo!💪🏼 Hi everyone! The operation went well and I’m feeling better! 😃 Thanks to Dr. Mir and his entire team. I’m looking forward to starting my recovery! Thanks for your messages of support! 💪🏼

