Mercedes potrdil prihod Georgea Russlla

"Danes je zame prav poseben dan. Osebno in poklicno. Prva tako pa je to dan, ki je poln mešanih občutkov," je podpis pogodbe pokomentiral 23-letni Russell. Ta bo v ekipi zamenjal Finca Valtterija Bottasa, ki se namesto rojaka Kimija Räikkönena seli k moštvu Alfa Romeo.

Russell dodaja, da je to zanj velik korak v karieri. "To pomeni, da se moram posloviti od kolegov in prijateljev pri Williamsu." V tej ekipi je že tretje leto in predvsem letos navdušuje z dobrimi predstavami.

Pri Mercedesu se zavedajo, da gre za izredno nadarjenega dirkača, ki je v karieri zmagal prav v vseh konkurencah, v katerih je nastopal, manjka mu le še naslov v kraljevskem razredu formule 1.

Francoz Pierre Gasly in Japonec Yuki Tsunoda pa bosta tudi naslednje leto dirkača ekipe Alpha Tauri, so pred VN Italije potrdili v sestrski ekipi Red Bulla. Datum so izbrali načrtno, saj je Francoz lani presenetljivo dobil to dirko. Dobro mu gre tudi letos, saj je v skupnem seštevku na osmem mestu, 21-letni Japonec je 13.

Za zdaj ostaja odprto, ali bo kariero v ekipi Alfe Romeo nadaljeval Italijan Antonio Giovinazzi ali pa bosta po zadnjih navzkrižjih v ekipi Haasa ostala Nemec Mick Schumacher in Rus Nikita Mazepin. Tudi Aston Martin še ni potrdil podaljšanja pogodbe z Nemcem Sebastianom Vettlom.