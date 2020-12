Mercedes bo nesrečnemu Francozu izpolnil željo

Danes so se, kot poroča spletna stran tekmovanja, pri ekipi svetovnih prvakov odločili, da bodo, če se ne bo javil nihče drug, izpolnili željo Francozu, ki še nima sedeža za naslednjo sezono.

Nedavno je namreč Grosjean dejal, da bo, če ne bo dobil mesta v eni od ekip za sezono 2021, poklical vsa moštva in jih prosil, naj mu omogočijo vsaj kakšen zasebni test in deset ali 15 krogov v njihovem dirkalniku.

Zdaj je že jasno, da ne bo več mogel sesti v dirkalnik ekipe Haas, za katero je vozil letos. Na zadnji dirki ga zaradi okrevanja po opeklinah na rokah ne bo, v naslednji sezoni pa nima več pogodbe s to ekipo.

Njegovo željo po zasebnem testiranju so očitno pripravljeni uslišati pri Mercedesu. Ko so vodjo moštva Tota Wolffa vprašali, ali bi bil to pripravljen storiti, je dejal: "Če bo to mogoče in če se ne bo nihče od njegovih nekdanjih ekip spomnil nanj, potem bomo to naredili mi."