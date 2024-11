Marquez in prvak Martin dva dni po zadnji dirki že na novem motorju

Jorge Martin Foto: Guliverimage Testiranja dva dni po koncu zadnje dirke letošnjega prvenstva motoGP, ki tradicionalno zaokrožijo sezono in napovedujejo novo, so navijači pričakali še z dodatnim zanimanjem zaradi več sprememb ekipah. Jorge Martin, ki je na istem prizorišču v nedeljo zadržal prednost pred Francescom Bagnaio in postal svetovni prvak z ekipo Pramac Ducati, je sedel na Apriliin motocikel, še pred uvodnimi krogi pa so mu v ekipi podarili zlato čelado za najboljšega na svetu.

Prvi krogi se sicer niso izšli po načrtih, saj je najprej padel, pozneje pa dosegel 11. čas. Pri Aprilii je novinec tudi Marco Bezzecchi, bil je 13. Bolj zadovoljen je bil lahko nekdanji svetovni prvak Marc Marquez; potem ko je v prejšnji sezoni presedlal k poltovarniški ekipi Gresini Ducati, je od odslej član tovarniške ekipe Ducatija in je tako prvič zapeljal na stezo s povsem rdečim motociklom. Marquez, tretji v pravkar končani sezoni 2024, je testiranje končal na četrtem mestu, tik pred njim je bil njegov novi moštveni sotekmovalec Bagnaia.

Moštvo svetovnega prvaka Martina bo v naslednji sezoni sodelovalo z drugim opremljevalcem motorjev, namesto Ducatija bo uporabljalo agregate japonske Yamahe. Pramac ima dva nova dirkača Miguela Oliveiro in Jacka Millerja. V razredu motoGP bodo v sezoni 2025 trije novinci, Španec Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Japonec Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) in Tajec Somkiat Chantra (Honda LCR).