Marc Marquez že odslužil kazen

Šestkratni svetovni prvak Marc Marquez (Honda) si je na prvi dirki sezone v Portimau v nesreči zlomil dlančno kost, zaradi česar je izpustil zadnje tri dirke svetovnega prvenstva.

Vodstvo tekmovanja mu je za manever, s katerim je z dirke konec marca sklatil še Portugalca Miguela Oliveiro (Aprilia), namenila kazen dveh dolgih krogov, prestati pa bi jo moral na prvi dirki po vrnitvi.

Na to odločitev se je Repsol Honda pritožila, danes pa je razsodišče v zadevah, povezanih s svetovnim motociklističnim prvenstvom, odločilo, da Marquezu kazni ne bo treba prestati. Kazen je namreč po pravilniku nehala veljati že po drugi dirki sezone za VN Argentine.

Se bo Marc Marquez vrnil na VN Francije v Le Mansu? Foto: Reuters

Za zdaj še ni jasno, ali se bo Marquez vrnil na VN Francije v Le Mansu ta konec tedna. V Jerezu je pred konec aprila dejal, da je Le Mans realna opcija za njegovo vrnitev, a tega ta teden še nista potrdila ne tekmovalec sam ne njegovo moštvo.

Marquez je poleg odstopa na Portugalskem izpustil še VN Argentine, Amerik in nazadnje Španije. Na dirki v Le Mansu zagotovo ne bosta nastopila Italijan Enea Bastianini (Ducati) in Oliveira. Zamenjala ju bosta Italijana Danilo Petrucci in Lorenzo Savadori.

Po štirih postajah SP vodi Italijan in aktualni prvak Francesco Bagnaia (Ducati) s 87 točkami, sledita mu rojak Marco Bezzecchi (Ducati) s 65 in Južnoafričan Brad Binder (KTM) z 62 točkami.