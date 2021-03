Konec prevlade Mercedesa? Vrnitev Alonsa, debi tretjega Schumacherja …

Ta konec tedna se bo v Bahrajnu začela 72. sezona svetovnega prvenstva v formuli ena. Nekaj dirkačev je zamenjalo moštva, vrnil se je španski veteran Fernando Alonso, prišel je Mick Schumacher, sin sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela, Lewis Hamilton se podaja v lov na stotico, njegov Mercedes pa je glede na izide zimskih testiranj v težavah. Max Verstappen in Red Bull sta glavna favorita za naslov. Vsaj do ponedeljka.

V nedeljo bodo v Bahrajnu spet zahrumeli motorji dirkalnikov formule ena, decembra 2021 pa bomo po 23 dirkah dobili prvaka. Bo to še osmič Lewis Hamilton, ki bi lahko v tej sezoni presegel sto zmag, ali kdo drug? Glede na formo, ki so jo dirkači in njihove ekipe pokazali na zimskih testiranjih, bi se lahko zgodilo, da po dolgem času na vrhu ne bosta Mercedes in Hamilton, pač pa Max Verstappen in Red Bull. Nizozemec je bil namreč na testiranjih najbolj zanesljiv, hiter in konstanten, medtem ko so imeli pri Mercedesu nemalo težav.

Dimna zavesa?

A te naj bi bile le dimna zavesa, opozarjajo nekateri, že v ponedeljek po uvodni dirki sezone naj bi bilo po njihovem mnenju vse po starem. Hamilton, ki je v prejšnji sezoni po številu zmag presegel legendarnega Michaela Schumacherja (95:91) in se s sedmim naslovom prvaka izenačil s slovitim Nemcem, bo postavljal nove mejnike, Mercedes pa bo spet kraljeval med konstruktorji, pravijo.

Lewis Hamilton in Mercedes na zimskih testiranjih nista blestela. Foto: Guliverimage

"Rezultati na testiranjih so popolnoma nepomembni, šele na prvi dirki bodo znana razmerja moči," pravi Kimi Räikkönen, z 41 leti najstarejši dirkač v karavani. Finec je dočakal vrnitev nekdanjega velikega tekmeca Fernanda Alonsa, ki bo po dveletnem premoru od formule ena letos sedel za krmilom Renaulta oziroma Alpine, dirkaškega podsistema francoskega avtomobilskega giganta.

Premiki

Räikkönen ostaja v Alfi Romeo, še enem zgodovinskem moštvu formule ena, obujena pa je še ena legendarna dirkaška znamka - Aston Martin. To ime letos nosi nekdanji Racing Point, ki je nekdanja Force India, ki je nekdanji Midland, ta pa nekdanji Jordan. Kakorkoli že, gre za moštvo kanadskega milijarderja Lawrencea Strolla, za katero vozi njegov sin Lance, iz Ferrarija pa so v ekipo zvabili štirikratnega svetovnega prvaka Sebastiana Vettla.

Vrača se dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso. Foto: Guliverimage

Ferrari letos stavi na Monačana Charlesa Leclerca in Španca Carlosa Sainza mlajšega, sina nekdanjega svetovnega prvaka v reliju, ki zadnja leta dirka na reliju Dakar in se je na zadnji izdaji te vzdržljivostne preizkušnje meril tudi s Fernandom Alonsom. Majhen je ta dirkaški svet. Na seznamu dirkačev za sezono 2021 je namreč mogoče opaziti še eno zelo znano ime, Schumacher. Po Michaelu in Ralphu je to še tretji Schumacher v formuli ena.

Debiji

Gre za Michaelovega 22-letnega sina Micka, ki bo vozil dirkalnik ameriškega moštva Haas, to pa je ob debitantu slovitega imena angažiralo še manj znanega Rusa Nikito Mazepina. Debitant v formuli ena bo še Japonec Juki Cunoda, član moštva Alpha Tauri, ki je bilo včasih Toro Rosso. Tajec Alex Albon bo v sestrski ekipi Red Bulla letos opravljal naloge testnega voznika, njegovo mesto ob Verstappnu pa je zasedel Mehičan Sergio Perez. Avstralec Daniel Ricciardo se je iz Renaulta preselil v McLaren, ki spet uporablja Mercedesove motorje in ga nekateri prištevajo med tihe adute sezone.

Je napočil čas za Nizozemca? Foto: Guliverimage

Že v nedeljo bomo lahko videli, kdo, če sploh kdo, bi utegnil prekiniti sedemletno prevlado Mercedesa in Hamiltona. Stavnice pravijo, da bo to Max Verstappen. Kaj pa pravite vi?

Koledar Datum Pizorišče 28. marec: VN Bahrajna (Sahir) 18. april: VN Emilije - Romanje (Imola) 2. maj: VN Portugalske (Portimao) 9. maj: VN Španije (Barcelona) 23. maj: VN Monaka (Monte Carlo) 6. junij: VN Azerbajdžana (Baku) 13. junij: VN Kanade (Montreal) 27. junij: VN Francije (Le Castellet) 4. julij: VN Avstrije (Spielberg) 18. julij: VN Velike Britanije (Silverstone) 1. avgust: VN Madžarske (Hungaroring) 29. avgust: VN Belgije (Spa-Francorchamps) 5. september: VN Nizozemske (Zandvoort) 12. september: VN Italije (Monza) 26. september: VN Rusije (Soči) 3. oktober: VN Singapurja (Singapur) 10. oktober: VN Japonske (Suzuka) 24. oktober: VN ZDA (Austin) 31. oktober: VN Mehike (Ciudad de Mexico) 7. november: VN Brazilije (Interlagos) 21. november: VN Avstralije (Melbourne) 5. december: VN Savdske Arabije (Džeda) 12. december: VN Abu Dabija (Yas Marina)

Dirkači in moštva # dirkač/država/ekipa motor 44 Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) Mercedes 77 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) Mercedes 55 Carlos Sainz (Špa/Ferrari) Ferrari 16 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) Ferrari 11 Sergio Perez (Meh/Red Bull) Honda 33 Max Verstappen (Niz/Red Bull) Honda 5 Sebastian Vettel (Nem/Aston Martin) Mercedes 18 Lance Stroll (Kan/Aston Martin) Mercedes 14 Fernando Alonso (Špa/Alpine) Renault 31 Esteban Ocon (Fra/Alpine) Renault 3 Daniel Ricciardo (Avs/McLaren) Mercedes 4 Lando Norris (VBr/McLaren) Mercedes 47 Mick Schumacher (Nem/Haas) Ferrari 9 Nikita Mazepin (Rus/Haas) Ferrari 63 George Russell (VBr/Williams) Mercedes 88 Nicholas Latifi (Kan/Williams) Mercedes 22 Juki Cunoda (Jap/Alpha Tauri) Honda 10 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) Honda 7 Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo) Ferrari 99 Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo) Ferrari

