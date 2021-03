Žalostno slovo: odšel je najbolj znani glas F1

Glas Murrayja Walkerja je bil najbolj prepoznaven v svetu komentiranja formule ena. Britanec je videl vse. Spremljal je kultni dvoboj Nikija Laude in Jamesa Hunta leta 1976, v svet je sporočil tragično novico o smrti Ayrtona Senne leta 1994 v Imoli, globoko v pokoju je še vedno pronicljivo, natančno in zabavno spremljal tudi novo generacijo dirkačev formule ena.

Rodil se je 10. oktobra leta 1923. Njegov oče je bil odličen motoristični dirkač − Graham Walker se je vpisal celo med zmagovalce dirke TT na otoku Manx. Njegov sin je začel komentirati motociklistične dirke, pri 18 letih, v času druge svetovne vojne, je služil domovini kot upravitelj Shermanovega tanka. Po koncu vojne je britansko vojsko zapustil.

S formulo ena povezan med leti 1949 in 2001

Dirko formule ena je prvič komentiral leta 1949, in sicer za radijski program BBC. Preboj mu je uspel prav po slavnem dvoboju Lauda - Hunt leta 1976, ki ga je dobil britanski dirkač, in s tem poskrbel za veliko priljubljenost formule ena na Otoku. BBC je začel spremljati vse dirke F1, Walker pa je postal njihov ključni komentator. Vse do starosti 60 let je bil zaposlen v oglaševalski industriji, nato pa se je upokojil in se povsem posvetil karieri komentatorja. To delo je nato opravljal še skoraj 17 let.

Dirke F1 je nehal komentirati leta 2001, ko je bil star 78 let.

Trenutek humorja ob boku Nelsona Piqueta in Nigela Mansella. Foto: Reuters

Spremljal je celotno kariero Michaela Schumacherja. Foto: Reuters

Foto: Reuters