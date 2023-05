Tako lepe priložnosti za 33. zmago Fernando Alonso ni imel že vrsto let. Foto: Reuters Na prvem štartnem mestu je sploh prvič v Monte Carlu Max Verstappen (Red Bull), ki lovi 39. zmago v formuli 1, s katero bo postal najuspešnejši dirkač Red Bulla v zgodovini. Vsaj kar se tiče zmag, Sebastian Vettel ima še naprej več naslovov prvaka (štiri proti dvema). Ob branilcu naslova bo v prvi vrsti še en dvakratni svetovni prvak, skoraj 17 let starejši Fernando Alonso (Aston Martin). Španec ima končno pravo priložnost za svojo 33. zmago, ki jo čaka 10 let. Nesreč na treningih in kvalifikacijah ni manjkalo, tako je tudi na dirki vse mogoče: na svojo priložnost bodo tako čakali predvsem oba dirkača Ferrarija, pa Esteban Ocon (Alpine) in Lewis Hamilton (Mercedes), ki so na kvalifikacijah vsi zaostali manj kot štiri desetinke.

Na kvalifikacijah prek ciljne črte 4 km/h hitreje

Max Verstappen je prvič na prvem štartnem položaju v Monaku, kjer je predlani že zmagal. Foto: Reuters Nizozemec ga je na kvalifikacijah premagal za vsega 84 tisočink. Odločila sta zadnja dva zavoja, ko je Alonso izgubil skoraj tri desetinke. Podatki s telemetrije in GPS-a so pokazali, da je v zavoju Rascasse Verstappen zaviral nekaj pozneje kot Alonso. Sicer je dirkač Aston Martina zato nekaj prej pospešil, a je njegov tekmec v Red Bullu hitreje zavil v zadnji zavoj Antony Noghes. Preko ciljne črte je tako Verstappen priletel s hitrostjo 276 kilometrov na uro, Alonso pa z 272 km/h. Kvalifikacije in štart so v Monako najbolj pomembni v sezoni, zato se Španec zdaj zanaša na svoj letos vselej dober štart. Nizozemec na štartih ni bil tako konstanten.